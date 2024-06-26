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أكثر 10 جنسيات شراءً لعقارات دبي في النصف الأول 2024

البريطانيون والهنود في الصدارة

دبي - العربية.نت
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رصد تقرير صادر عن شركة "دبليو كابيتال" الإماراتية، عن تصدُر البريطانيين لجنسيات المستثمرين الأكثر شراء بسوق دبي العقارية في النصف الأول من العام 2024، مع استمرار تقديم الفرص الاستثمارية الجاذبة والعوائد المرتفعة.

وذكرت "دبليو كابيتال" في تقريرها حول الـ 10 الأكثر شراءً للعقار في إمارة دبي، أن قائمة الجنسيات الأكثر شراءً تضم أيضًا الهنود، والصينيين، واللبنانيين، والكنديين، والفرنسيين، والإيطاليين، والهولنديين، والباكستانيين، والأتراك.

وتوقعت "دبليوكابيتال"، أن تواصل السوق العقارية أداءها القوي مع جني ثمار ريادة دبي العالمية، مرجحةً أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450 مليارًا إلى 500 مليار درهم.

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وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن المشترين الجدد لعقارات دبي ينظرون إلى دبي على أنها مركز جاذب جدًا للمعيشة والعمل والاستثمار في العديد من الفرص.

وأفاد الزرعوني بأن كثيرا من الجنسيات المستثمرة تتمتع دولها بعلاقات قوية مع الإمارات، وهناك شراكة تجارية تجمعها مما يجعل من دبي وجهة يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف الزرعوني: "تعتبر مستويات المعيشة المرتفعة وفرص العمل في دبي عاملًا مهمًا بالنسبة لبعض الجنسيات لاسيما الآسيوية والشرق أوسطية".

وأشار وليد الزرعوني إلى أن الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في دبي، ومزايا منح تأشيرات الإقامة، والنظام الضريبي الجاذب لتأسيس وإطلاق الأعمال الجديدة، إلى جانب التنوع الثقافي مع احتضان نحو 200 جنسية من جميع أنحاء العالم.

وذكر الزرعوني أن هناك جنسيات أخرى مهتمة بشراء عقارات دبي وتأتي في مراتب متقدمة بعد العشرة جنسيات الأكثر شراء، ضمنهم المصريون، والأميركيون، والسعوديون، والروس، وأيضًا الإيرانيون.

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