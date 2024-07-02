"طلعت مصطفى" تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع بالساحل الشمالي

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أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) بالساحل الشمالي بمصر.

وقال طلعت مصطفى في مؤتمر صحافي أثناء توقيع اتفاقية الشراكة للمشروع مع بين الشركة والحكومة المصرية، إنه من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكر أن مبيعات المشروع وصلت لنحو 60 مليار جنيه منذ يوم الاثنين الماضي.

وتابع طلعت: "إن الحكومة المصرية ستجني تريليون جنيه (21 مليار دولار) ضرائب وإيرادات".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر، إن الساحل الشمالي أحد أيقونات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وجعله مقصد سياحي عالمي.

وأضاف مدبولي: "نستهدف مضاعفة السياحة القادمة لمصر من خلال الساحل الشمالي وزيادة الغرف السياحية.. وهذا كله مرتبط بخلق فرص عمل".

ويمثل مشروع "ساوث ميد" خطوة في إطار تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار وحجم استثمارات 150 مليار دولار، ويشمل تطوير الساحل الشمالي بالكامل ويضم منطقة حرة ومطار.

وأطلقت المجموعة الحملة الإعلانية لمشروع "ساوث ميد"- أحدث مشروعاتها في الساحل الشمالي ببطولة النجم العالمي سيلفستر ستالون، وذلك قبل بدء الحجز بالمشروع المتوقع اليوم الثلاثاء 2 يوليو.

ويمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة أكثر من 23 مليون متر مربع، وتستهدف المجموعة أن يصبح "ساوث ميد" مشروع ذكي متكامل مستدام وصديق البيئة، ويضم أكبر مارينا خاص في البحر المتوسط، وملعب غولف ضخم، ويضم فيلات و"شاليهات"، وفنادق.