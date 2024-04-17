"بلومبرغ": "نيوم" السعودية تخطط لبيع سندات بـ5 مليارات ريال

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تخطط شركة نيوم السعودية لبيع سندات بالريال لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن المزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت المصادر إن "نيوم" عينت بنوكاً بما في ذلك HSBC Holdings Plc ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافوا أن الدين سيكون مقوما بالعملة المحلية ويمكن أن يجمع ما يصل إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وأوضحت المصادر أن بيع الصكوك قد يتم في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام. وأضافوا أن القرار النهائي بشأن التوقيت وحجم الطرح سيعتمد على ظروف السوق.

وتقع المدينة شمالة غرب المملكة. ويضم مشروع The Line، ، كما تشمل خطط "نيوم" أيضاً منطقة صناعية وموانئ وتطويراً سياحياً.

وجاء معظم تمويل المشروع حتى الآن في شكل ضخ أسهم من مالكه، صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولكن لإنجاز المشروع الطموح، كان مطورو "نيوم" يبحثون عن أشكال جديدة من النقد في الأشهر الأخيرة.

حصلت "نيوم" مؤخراً على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة من البنوك السعودية، وفقاً لشخصين آخرين مطلعين على الصفقة. كما قام مطورو المشروع بجمع قرض بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزيرة سندالة السياحية الفاخرة في البحر الأحمر.