أثار اضطراب سوق الأسهم الأسبوع الماضي تحقيقاً من قبل المنظمين الماليين الأميركيين حول ما إذا كان هناك تلاعب في السوق، لكن المحامين يشكون في أنه سيؤدي إلى ملاحقات قضائية.

وأعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC يوم الجمعة أنها كانت تبحث في ما حدث عندما قاد مستخدمو غرف دردشة Reddit أسهماً في حفنة من الشركات - بما في ذلك متجر الألعاب جيم ستوب – للصعود بشكل كبير.

وبينما نجح المستثمرون الأفراد في الضغط على مستثمرين مؤسسيين كبار، لا يعتقد الخبراء أن أفعالهم من المرجح أن ترقى إلى مستوى التلاعب بالسوق، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

إشارات صحيحة

قال الأستاذ جامعي في جامعة ستانفورد، جوزيف جروندفيست: "إذا كان شخص ما ينشر على أحد المنتديات الفرعية أنه متحمس جداً ويشتري أسهماً في شركة، في حين أنه يبيع تلك الأسهم، فهذا يعني أن لديك انتهاكاً محتملاً".

"ولكن إذا لم يكن هناك تحريف في جميع التغريدات والمنشورات، فقد تجد أنه لا توجد انتهاكات في القانون".

واستهدفت موجة الشراء الشركات التي اتخذ المستثمرون المؤسسون صفقات قصيرة مقابلها، وراهنوا على تراجعها.

تكسير عظام

وناقش المستثمرون الأفراد كيف يمكنهم، إذا اشتروا بأعداد كافية، إجبار البائعين على المكشوف على شراء الأسهم لوقف خسائرهم، وبالتالي إضافة الوقود إلى الارتفاع. وحرض التجار بعضهم البعض عبر رسائل Reddit، مكررين شعاراً مستعاراً من سلسلة ديزني The Mandalorian: "هذا هو الطريق".

ويشعر المنظمون بالقلق من أن هذا النشاط المنسق قد خلق فقاعة من المحتمل أن تنفجر، مما قد يتسبب في خسائر مدمرة لبعض المستثمرين الأفراد.

وقالت، القائمة بأعمال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، أليسون هيرين لي، في بيان مشترك مع ثلاثة مفوضين آخرين يوم الجمعة: "إن التقلب الشديد في أسعار الأسهم لديه القدرة على تعريض المستثمرين لخسائر سريعة وشديدة وتقويض ثقة السوق".

ولكن إذا أرادت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد أي من المشاركين في السوق، فإن الخبراء القانونيين يقولون إن لديهم قضية صعبة لإثباتها.

قضية صعبة

يحظر قانون الأوراق المالية لعام 1934 استخدام "أي أداة تلاعب أو حيلة" في شراء أو بيع الأسهم المنظمة.

لكن التلاعب، كما يقول علماء القانون، هو مصطلح فني. قال أستاذ القانون في جامعة شيكاغو تود هندرسون: "التلاعب مثل ما قاله قاضي المحكمة العليا بوتر ستيوارت عن الفحش: "أنت تعرف ذلك عندما تراه."

الأكثر شيوعاً هو أن المنظمين فسروا التداولات المتلاعبة على أنها تنطوي على خداع: سواء كان الكذب بشأن أداء الشركة، أو المالك الحقيقي للسهم، أو رأي المتداول الحقيقي حول الشركة.

وبينما يبدو أن مستخدمي Reddit قد قاموا بالتنسيق للمساعدة في زيادة الأسهم في الشركات التي ربما لم يكن أداؤها الأساسي يستحق ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانوا قد خدعوا أي شخص في القيام بذلك.

قال جون كوفي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا والمستشار القانوني السابق لبورصة نيويورك: "إذا طلبت من الناس شراء شركة بسوء نية، فهذا تلاعب". لكن هؤلاء الناس مؤمنون حقيقيون. لا يوجد شيء غير قانوني في الإدلاء بتصريحات متفائلة للغاية".

هل يتغير القانون؟

لا تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات في المتداولين الذين اشتروا الأسهم الأسبوع الماضي فحسب: بل إنها تبحث أيضاً عن شركات السمسرة التي مكنت الصفقات، قبل فرض قيود مؤقتة عليها، مما أدى إلى حدوث انخفاضات مفاجئة في أسعار الأسهم.

إذا كان إجراء الإنفاذ غير مرجح، يعتقد الكثيرون أن تقلبات الأسبوع الماضي قد تؤدي إلى تغيير القواعد التي كانت مكتوبة إلى حد كبير في عصر ما قبل التداول بدون عمولة والاستخدام الواسع للوحات الرسائل عبر الإنترنت.

وقالت أستاذة قانون الأعمال في جامعة بنسلفانيا جيل فيش: "رأينا ما حدث عندما وصلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى مبنى الكابيتول الأميركي"، في إشارة إلى هجوم العصابات في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر. "نحن الآن نرى ما يحدث عندما تصل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أسواق رأس المال، وسيتعين على المنظمين الاستجابة."