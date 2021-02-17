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123.8 ألف مليونير في السعودية والإمارات.. يملكون 1.42 تريليون دولار!

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ثروات

123.8 ألف مليونير في السعودية والإمارات.. يملكون 1.42 تريليون دولار!

إجمالي الثروات الخاصة في المنطقة 4.3 تريليون دولار بعدد أثرياء 390 ألفا

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العربية.نت - محمود صلاح الدين

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أظهر تقرير مؤسسة "نيو وورلد ويلث" المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة في قيمة الثروات الخاصة المملوكة للسكان بمنطقة الشرق الأوسط في العام 2021، بحجم 870 مليار دولار، تلتها إسرائيل بقيمة 784 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 542 مليار دولار.

وقدر التقرير إجمالي الثروات الخاصة في المنطقة بنحو 4.3 تريليون دولار، بعدد أثرياء (يملكون مليون دولار أو أكثر) نحو 390 ألفا يعيشون في الشرق الأوسط، و18.2 ألف مليونير يملكون 10 ملايين دولار أو أكثر، و970 مليونيرا في الشرق الأوسط يملكون 100 مليون دولار أو أكثر، بينما بلغ عدد المليارديرات 75 مليارديراً لديهم أصول صافية تبلغ مليار دولار أو أكثر.

وبحسب التقرير، الذي حصلت "العربية نت"، على نسخة منه، فإن صافي ثروة الشخص، يشمل جميع أصوله سواء ممتلكات، وسيولة وأسهم ومصالح تجارية، مع حذف أي التزامات.

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وبلغ عدد من يملكون مليون دولار أو أكثر في دولة الإمارات 83.4 ألف شخص، بينما بلغ من يملكون أكثر من 10 ملايين دولار أو أكثر 3600 شخص، وبلغ عدد المليارديرات 13 مليارديراً.

وبلغ عدد المليونيرات في السعودية 40.7 ألف مليونير يملكون مليون دولار فأكثر، بينما بلغ عدد المالكين لأكثر من 10 ملايين دولار 1960، وقدر التقرير عدد المليارديرات بـ8 أشخاص.

وبلغ عدد المليونيرات في السعودية والإمارات نحو 123.8 ألف مليونير، يملكون ثروات تفوق 1.42 تريليون دولار.

وجاءت تركيا في المركز الرابع بإجمالي ثروة 482 مليار دولار، بعدد 31.6 ألف مليونير يملكون مليون دولار فأكثر، بينما بلغ عدد من يملكون 10 ملايين دولار فأكثر 1580 شخصاً، و10 مليارديرات.

ورغم مشاكلها الاقتصادية، جاءت إيران في المركز الخامس على منطقة الشرق الأوسط متفوقة على دول مثل الكويت وقطر، بحجم ثروة 395 مليار دولار، وبلغ عدد مليونيرات إيران 25.8 ألف مليونير، وبلغ عدد من يملكون 10 ملايين دولار فأكثر 1040 شخصا، ويوجد بها 4 مليارديرات بحسب التقرير.

وجاءت قطر في المركز السادس بحجم ثروة 202 مليار دولار، بعدد 22.5 مليونير، وبلغ عدد من يملكون 10 ملايين دولار فأكثر 960 شخصا، وقدر التقرير وجود 3 مليارديرات بها.

وجاءت بيانات "نيو وورلد ويلث" كالتالي:

أعداد الأثرياء في الشرق الأوسط
أعداد الأثرياء في الشرق الأوسط
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