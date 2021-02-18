خفضت شركة تسلا أسعار سيارتها الكهربائية من طراز 3 في اليابان، وهي خطوة غير عادية يمكن أن تساعد في تحفيز الطلب عليها في البلاد.

وتعد المرة الثالثة التي تعلن فيها الشركة عن تخفيض في أسعار سياراتها في عدد من الدول، حيث كانت خفضت أسعارها في الصين مرتين على التوالي.

تبدأ أسعار سيارات تسلا طراز 3 من 48400 دولار في اليابان، وأعلى طراز عند 68 ألف دولار.

تنقسم سيارة موديل 3 إلى ثلاث فئات أساسية وهي النموذج القياسي والذي انخفض سعره بنحو 8 آلاف دولار ليصل إلى 40500 دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما كان التخفيض أكبر لفئة المدى الأبعد، والتي انخفض سعرها بنحو 14750 دولار، فيما ظلت فئة بيرفورمانس الرياضية عند سعرها البالغ 68 ألف دولار دون تغيير.