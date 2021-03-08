شاهد لحظة قرع قيادات نسائية جرس افتتاح "تداول"

احتفالا بمناسبة يوم المرأة العالمي، قام عدد من أبرز القيادات النسائية في "تداول" بقرع جرس افتتاح جلسة سوق الأسهم السعودية.

وتولت المرأة في 2020 – 2021، مناصب رفيعة المستوى شغلتها للمرة الأولى.

حيث أصبحت كامالا هاريس، على سبيل المثال، أول امرأة نائبة لرئيس أميركا. كما أصبحت جين فريزر أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ "سيتي غروب".

وفي صدمة فاجأت الأسواق، شغلت نغوزي أوكونجو إيويل منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية كأول امرأة تشغل هذا المنصب.

في أميركا، مثلت جانيت يلين، أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل منصب وزيرة للخزانة الأميركية.

على صعيد آخر، قامت KPMG بترقية شريكتين لإدارة الشركة بشكل مؤقت للمرة الأولى منذ 150 عاما.

أمّا عربياً، فعيّنت جمانا الراشد، أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

كما تعيين مها المهيري أول قاضية إماراتية في محاكم مركز دبي المالي العالمي.