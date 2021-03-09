بي دبليو سي: كوفيد - 19 يعيد صياغة عالم صناعة الصفقات

قال تقرير صدر عن بي دبليو سي إنه على الرغم من آثار انتشار وباء كورونا التي قيدت نشاط الاندماج والاستحواذ، نجح صناع الصفقات في المنطقة في التكيف بسرعة وبشكلٍ مبتكر مع الأزمة التي خلقت ما يسمى "بالوضع الطبيعي الجديد."

وبحسب التقرير، شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 6٪ في 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه في الوقت الذي تراجعت فيه عدد الصفقات المُنجزة بنسبة 9٪ على مستوى العالم، في نفس الفترة حيث تسبب الوباء بتباطؤ المعاملات أو حتى توقفها.

وتمت إجمالاً 235 صفقة في المنطقة العام الماضي ، مقارنة بـ 221 صفقة في 2019. وتم تقييم أكثر من نصف الصفقات (أي 117 صفقة) بأقل من 100 مليون دولار، و6 صفقات تزيد قيمتها عن المليار دولار.

وأيضاً سلط التقرير الضوء على العديد من اتجاهات الاندماج والاستحواذ التي سبقت الوباء وعززها ظهوره، مثل الأسواق الاستهلاكية وقطاعات الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا.

وبحسب التقرير، فهناك دلائل مبكرة تكشف عن عودة ثقة صناع الصفقات في الشرق الأوسط، وهو ما يمكن رؤيته من خلال زيادة (الاكتتابات الأولية) في السعودية على سبيل المثال.

وأوضح أوفيس توشتاني - شريك في قطاع خدمات الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط بعودة التفاؤل مع إطلاق حملة التطعيم، ولكن سيختلف شكل منحنى التعافي بشكل كبير في القطاعات المختلفة وأن على الشركات أن تركز على العملاء والتحول الرقمي وتوطين سلاسل التوريد، فهذه هي العوامل الرئيسية التي ستؤثر على استراتيجية الاندماج والاستحواذ للشركات والمستثمرين.

ومن أبرز صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة لعام 2020:

93 صفقة تمت في مصر العام الماضي مقابل 58 صفقة في 2019، أهمها في القطاع العقاري خاصة إدارة الممتلكات والبناء.

79 صفقة في الإمارات في 2020 مقارنة مع 73 صفقة في 2019، منها 21 صفقة لرأس المال المغامر.

25 صفقة في السعودية في 2020 مقارنة مع 45 صفقة في 2019، منها استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة إضافية في أكوا باور.

وأكبر الصفقات التي تمت في المنطقة خلال 2020، هي صفقة بيع أدنوك حصة 49% في أدنوك لأنابيب الغاز" مقابل 10 مليارات دولار، وبيع أدنوك 49% من محفظتها العقارية مقابل 5.5 مليار دولار.

وأيضا من أكبر الصفقات استحواذ شركة PT Indofood الإندونيسية على شركة Pinehill لتصنيع النودلز مقابل 3 مليارات دولار.

وأيضا يعد إلغاء إدراج موانئ دبي العالمية من بورصة ناسداك دبي مقابل 2.7 مليار دولار من أكبر الصفقات العام الماضي.