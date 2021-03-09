مؤسس "زووم" يتبرع بثلث ثروته.. كم بلغ حجمها؟

تبرع الرئيس التنفيذي لشركة زووم لمنصات الفيديو، إريك يوان، بأكثر من ثلث حصته وفقاً لإفصاحات الشركة.

فقد أهدى حوالي 18 مليون سهم من شركة تكنولوجيا المؤتمرات الأسبوع الماضي، فيما لم تحدد الإيداعات متلقي الأسهم، التي كانت مملوكة لصندوق المعاش المحتفظ به للمانح، والذي يعتبر يوان وصياً عليه.

وقيمت الأسهم بنحو 6 مليارات دولار بناء على سعر إغلاق الجمعة.

قائمة أغنى الأشخاص

وينضم يوان، البالغ من العمر 51 عاماً، إلى أعضاء آخرين من أثرياء العالم الذين كانوا ينقلون الأسهم مؤخراً، حيث تبرع جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، بأسهم في أمازون لدعم تعهد بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي لمكافحة تغير المناخ.

فيما أصبح يوان واحداً من أغنى الأشخاص في العالم، حيث ارتفع الطلب على منصة Zoom خلال الوباء، وصعد السهم قرابة 400% العام الماضي، لكنه انخفض بنسبة 7.8% في 2021.

ويحتل المرتبة 130 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، حيث بلغت صاف ثروته قبل التحويل 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بزيادة 9.2 مليار دولار منذ مارس الماضي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وُلد يوان في الصين، ورُفض طلبه للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة ثماني مرات قبل أن ينتقل أخيراً إلى وادي السيليكون.

وعمل سابقاً في مجموعة WebEx Communications المتخصصة في مؤتمرات الفيديو، وقد أسس Zoom في عام 2011، مستوحى جزئياً من تحديات الحفاظ على علاقة طويلة المدى عندما كان في الكلية.