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قطاع النفط الليبي يحصل على تمويل حكومي ضخم

النفط الليبي
النفط الليبي
النفط

قطاع النفط الليبي يحصل على تمويل حكومي ضخم

التمويل يكفي 10 أشهر

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دبي - العربية.نت

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قال وزير النفط والغاز الليبي الجديد، محمد عون، إن صناعة الطاقة الليبية في طريقها للحصول على أموال كافية من الحكومة للحفاظ على إنتاجها من الخام على مدار العام.

وأدت البلاد، التي تخوض حرباً أهلية منذ نحو عقد، اليمين الدستورية في أول حكومة وحدة منذ حوالي سبع سنوات هذا الشهر.

وإلى ذلك، وافق السياسيون على ميزانية تخصص 1.6 مليار دولار - الجزء الأكبر من الإنفاق التنموي - لشركة النفط الحكومية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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بدوره، قال محمد عون، الذي عين أول وزير نفط في ليبيا منذ 2014، في مقابلة "هناك تخصيص معقول للأموال لأنشطة قطاع النفط. نعتقد أنه قد يكفي للأشهر العشرة المتبقية من عام 2021.

يأتي ذلك، فيما كشف تقرير من اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+"، اليوم الأربعاء، أنها أثارت مخاوف من كون عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط، وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق.

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