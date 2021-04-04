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العجز التجاري لمصر يهوي 18.2% في يناير.. ماذا حدث؟

استيراد أزمة تجارة مصر
تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري إلى 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير
اقتصاد مصر

العجز التجاري لمصر يهوي 18.2% في يناير.. ماذا حدث؟

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 8.4% إلى 2.5 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري إلى 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 18.2%.

ووفق البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ضمن النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الخاصة بشهر يناير الماضي، فقد انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 8.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي، مقابل نحو 2.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض في قيمة الصادرات إلى تراجع صادرات بعض السلع ومنها تراجع صادرات منتجات البترول بنسبة 2.5%، وأيضاً تراجع صادرات البترول الخام بنسبة 11.9%، إضافة إلى انخفاض صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 8%، وأيضاً تراجع صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.3%.

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في المقابل، بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ارتفاع قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 19.3%، وارتفاع صادرات الفواكه الطازجة بنسب 17.9%، إضافة إلى زيادة صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.5%، وأخيراً ارتفاع صادرات السجاد والكليم بنسبة 7.1%.

على صعيد الواردات المصرية، فقد تراجعت بنسبة 13.9% حيث بلغـت نحو 5.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل نحو 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض في قيمة الواردات إلى تراجع واردات منتجات البترول بنسبة 9.5%، وسيارات الركوب بنسبة 14.1%، والمواد الأوليه من حديد أو صلب بنسبة 3.7%، البترول الخام بنسبة 53.7%.

في المقابل، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، حيث زادت واردات فول الصويا بنسبة 162.4%، والذرة بنسبة 43.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 12%.

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