وارن بافيت يستهدف هذه الاستثمارات للعام الثالث على التوالي

أطلقت شركة بيركشير هاثاواي Berkshire Hathaway التابعة للملياردير، وارين بافيت صفقة سندات متعددة الشرائح بالين الياباني يوم الاثنين، بعد عدة أشهر من إعلانها عن استثمارات في أكبر الشركات التجارية في اليابان.

ويعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تقدم شركة بيركشير هاثاواي، أوراق نقدية بالين الياباني، حيث يأتي الإصدار عبر 4 شرائح، على أن يتم تسعير السندات يوم الخميس، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني من بنك الاستثمار جي بي مورغان – الذي يشارك في إدارة الطرح، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي هذا الطرح، فيما باعت بيركشير هاثاواي سندات بقيمة 430 مليار ين (3.89 مليار دولار) في أول طرح لها لسندات بالين الياباني والمعروفة بسندات الساموراي في عام 2019، والتي كانت واحدة من أكبر مبيعات السندات على الإطلاق من قبل مصدر أجنبي بالين.

وتعرف سندات الساموراي، على أنها سندات بالين الياباني تصدرها شركات أجنبية في السوق المحلي لليابان.

من جانبها قالت الشركة الأميركية بيركشير هاثاواي، في أغسطس إنها استحوذت على حصص بنحو 5% في شركات، إيتوشو كورب، وماروبيني، وميتسوبيشي، وميتسوي، وسوميتومو.

وقالت الشركة العام الماضي إنها تخطط للاحتفاظ باستثماراتها في أسواق المال اليابانية على المدى الطويل، وقد ترفع حصتها في أي من الشركات الخمسة إلى 9.9%.

كما تخطط بيركشير هاثاواي أيضاً لإعادة تمويل مليار دولار من السندات التي استحقت في 15 مارس من صفقة السندات الجاري طرحها، وفقاً لمذكرة المعلومات الخاصة بالطرح.

يأتي ذلك فيما يتزايد الطلب على الديون بالين الياباني، حيث حافظت سياسة معدل الفائدة السلبية لبنك اليابان على عدم ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات بشكل كبير.

ويتراوح العائد على السندات التي تطرحها بيركشاير، أجل 5 سنوات بين 17 و20 نقطة أساس على أساس نصف سنوي.

كما تشمل الصفقة أيضاً سندات لأجل 10 سنوات و15 عاماً و20 عاماً، مع تصنيفات متوقعة من وكالة موديز لخدمات المستثمرين وتصنيفات ستاندرد أند بورز العالمية أعلى من تلك الممنوحة للديون السيادية اليابانية.