الصين أول اقتصاد رئيسي يصدر عملة رقمية.. وهذه الدول قد تلحق بها

بدأت الحكومة الصينية في إصدار عملة رقمية مدعومة بتقنية سلاسل الكتل blockchain لمواطنيها، وهي التكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة مثل "بيتكوين" وإيثريوم".

ولتشجيع انتشارها وتداولها، أطلقت الصين نظام يانصيب، حيث وزعت عملات على 750 ألف شخص من مواطنيها، أمس الثلاثاء، في أول إطلاق رسمي، حيث يمكنهم بالفعل إنفاق اليوان الرقمي الخاص بهم في المتاجر وعبر الإنترنت باستخدام تطبيق خاص.

يأتي ذلك، في وقت أصبحت المدفوعات المستندة إلى التطبيقات شائعة جداً في الأعمال التجارية الصينية، لذلك سارع التجار إلى التكيف مع العرض الحكومي الجديد.

ومع إطلاق العملة الرقمية، سيكون كل يوان متداول موجوداً كعملة مادية أو رقمية، فيما يتوقع المحللون أن ترفع الحكومة الصينية مبلغ العملة الرقمية في المستقبل، وبالتالي تخفض كمية العملة المادية المتاحة في السوق.

كما يعتقد البعض أن الصين تخطط لجعل كل اليوان رقمياً في وقت واحد، وفقاً لما ذكرته شركة البيانات الألمانية "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعد الصين الدولة الثانية، وأول اقتصاد رئيسي يطلق رسمياً نسخة رقمية من عملته، عبر تقنية سلسلة الكتل، بعدما أطلقت جزر الباهاما العام الماضي عملتها الرقمية والمعروفة بالدولار الرملي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، حيث لاقت العملة قبولاً واسعاً من المتاجر في العاصمة ناسو.

وحددت "بلومبرغ" 4 دول أخرى لديها خطط ملموسة لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة، وهي جنوب أفريقيا، والهند، وباكستان، وتايلاند.

فيما أشار مخطط لـ "Statista"، إلى مجموعة من الدول التي لا تزال تستكشف العملات الرقمية، بداية من الولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فضلاً عن دول عربية مثل مصر، والإمارات، والمغرب.



