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سواري فنتشرز للعربية: نستهدف ضخ 12 استثمارا جديدا خلال العامين المقبلين 

اقتصاد مصر

سواري فنتشرز للعربية: نستهدف ضخ 12 استثمارا جديدا خلال العامين المقبلين 

أعلنت عن 12 استثمارا خلال العامين الماضيين 

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دبي - العربية.نت

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قال هاني السنباطي العضو المنتدب لشركة سواري فنتشرز Sawari Ventures للاستثمار إن صندوق الشركة الذي أسسته كان الهدف منه الجمع بين مؤسسات عالمية ومؤسسات مصرية في منصة استثمارية واحدة.

وأضاف أن شركته بدأت بجمع المؤسسات العالمية وأسست صندوقا في هولندا.

وأشار إلى أن استثمار رأس المال الجريء يحتاج إلى مستثمرين أجانب بجانب مستثمرين محليين، لأنه بدون ذلك لن يكون الاستثمار مستداما.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي و"هدفنا استثمار 90% في مراحل النمو أو series A ، وهي شركات لديها منتج وبدأت تحقق إيرادات وتريد تنمية نفسها.. بالإضافة إلى توجيه 10% للاستثمارات الناشئة"، وفقا للسنباطي.

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وأشار إلى أن الصندوق الهولندي بدأ منذ عامين، وتم إجراء 12 استثمارا، ويهدف الصندوق إلى إضافة 12 استثمارا جديدا في مصر خلال العامين المقبلين.

وقامت الشركة بزيادة تمويل رأس مال صندوقها بـ 440 مليون جنيه، ليتجاوز رأس المال الصندوق المليار جنيه مصري (63.6 مليار دولار).

ويستهدف الصندوق ضخ استثمارات في نحو 25 شركة تكنولوجية على مدار الأربع سنوات المقبلة.

يُشار إلى أن التمويل الأول للصندوق كان بقيمة 650 مليون جنيه من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة CDC بالمملكة المتحدة، وذراع تمويل القطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها من الصناديق العالمية.

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