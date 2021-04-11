لماذا اختار فاحشو الثراء هذه المدينة للسكن؟

اشترى الأثرياء منازل فاخرة في لندن أكثر من أي مدينة أخرى في العالم العام الماضي.

يأتي ذلك، فيما أنفق المشترون من جميع أنحاء العالم ما يقرب من 4 مليارات دولار على العقارات فائقة الفخامة - والتي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار أو أكثر، حسبما ذكرت "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت"، نقلاً عن أرقام جديدة من الوكيل العقاري نايت فرانك.

وأظهرت البيانات أن الطلب كان مدفوعاً جزئياً بضعف الجنيه الإسترليني ونهاية ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان المشترون الروس والفرنسيون والصينيون من بين المشترين الأكثر نشاطا. وقال التقرير إن المبلغ الذي تم إنفاقه ساعد لندن على القفز أعلى من هونغ كونغ ونيويورك لتحتل المرتبة الأولى في سوق المنازل الفاخرة.

وأوضح التقرير أنه تم بيع 201 عقار فاخر بمتوسط سعر 18.6 مليون دولار، وفقاً لما نقلته بلومبرغ، والتي أشارت إلى أن 31 من هؤلاء المشترين دفعوا 25 مليون دولار أو أكثر.

كما كشف التقرير أن إحدى أكبر المبيعات لهذا العام، كانت شراء رجل الصناعة البريطاني سانجيف جوبتا قصر بلغرافيا والبالغ تكلفته 42 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار).