العملات المشفرة تنتظر لحظة حاسمة اليوم.. هل نشهد "ملحمة" جديدة لبيتكوين؟

يترقب المولعون والمستثمرون في العملات المشفرة بلهفة دخول أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية إلى "وول ستريت".

وتمهيداً لبدء طرح أسهم منصة العملات المشفرة Coinbase، اليوم الأربعاء، ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستويات قياسية، ويقول بعض المحللين إن الطرح قد يكون لحظة محورية محتملة للعملات المشفرة.

تم تداول بيتكوين صباح اليوم فوق 63 ألف دولار، ومن المتوقع أن يكون طرح Coinbase المباشر لحظة فاصلة في عالم العملات المشفرة، حيث من المرجح أن تتبعه عروض جديدة من كيانات أخرى مرتبطة بالأصول الرقمية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة Coinbase إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار وقد تصل إلى 100 مليار دولار.

وقد صعدت أيضاً العملات المشفرة الأخرى، حيث تم تداول إيثريوم، على سبيل المثال، عند مستوى مرتفع جديد اليوم الأربعاء حيث ارتفعت بنسبة 6.7% إلى 2280 دولارًا ، وفقًا لـ Coin Metrics.

وقال محللون إن طرح Coinbase لأول مرة يثير الاهتمام في عالم العملات الرقمية بأكمله، ويجذب مستثمرين جدداً، ويحتمل أن يشجع الكيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق على إصدار أسهمهم الخاصة.

وقال جوليان إيمانويل، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات في BTIG لـCNBC: "بينما تنتظر السوق هذا الاكتتاب العام، ما نراه هو أن المستثمرين يتحدثون أكثر عن البيتكوين كتحوط ضد احتمالية ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدولار والمبالغ الهائلة للإنفاق الحكومي والديون الحكومية".

وأضاف أن رد فعل عملة بيتكوين هذا الأسبوع قد يحدد النغمة في سوق العملات المشفرة لأسابيع قادمة.

وقال إن هناك مقاومة كبيرة عند 62 ألف دولار، وهو ما تم اختراقه الآن، وإن هناك دعماً قوياً في المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا، بالقرب من 54900 دولار.

من جانبه، قال توم لي مؤسس Fundstrat: "إذا احتفظت عملة بيتكوين بمكاسبها بعد طرح Coinbase، فسيكون ذلك إيجابيًا للأصول المشفرة.. القصة طويلة المدى إيجابية للغاية.. إذا كانت الأصول الرقمية في الواقع صامدة أو استمرت في الارتفاع بعد انتهاء عملية الطرح واستيعابها، فيكون ذلك انعكاساً أكثر إيجابية لتبني الأصول الرقمية على المدى الطويل".

وأشار "لي" إلى أنه لا يعرف كيف سيتداول بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بعد طرح Coinbase، لكن الارتفاع في العملات المشفرة يقود نحو مزيد من الاهتمام بها.