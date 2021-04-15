دولة أوروبية تدفع لك مقابل زيارتها!

طوال الوباء، كانت الوجهات تبتكر طرقاً لجذب المسافرين - من صقلية، التي أعلنت عن خطط لدعم الرحلات بخصم على السفر، إلى قبرص، التي كانت تقدم إجازة مجانية إذا تم تشخيص إصابتك بـ كوفيد-19 أثناء وجودك هناك. الآن آخر مكان لبدء جذب المسافرين بالمال هو جزيرة مالطا الأوروبية الساحرة، والتي ستدفع لك مقابل زيارتها هذا الصيف.

يأتي ذلك، فيما قررت هيئة السياحة في مالطا دفع أموال لكل مسافر مقابل حجز إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فنادق مختارة. كما ستكون خطة الدفع متدرجة، حيث ستحصل على 100 يورو (حوالي 119 دولاراً) للفرد لحجز غرفة في فندق خمس نجوم، و75 يورو (حوالي 89 دولاراً) لفنادق أربع نجوم و50 يورو (حوالي 60 دولاراً) لفندق ثلاث نجوم.

وهذا ليس كل شيء - ستتم مطابقة المدفوعات من قبل الفنادق، مما يعني أن الفنادق ستدفع للنزلاء أموالا مماثلة، وهو ما يعني أنه بإمكانك كسب ما يصل إلى 200 يورو (حوالي 238 دولاراً) للإقامة لمدة 3 ليالٍ في فندق خمس نجوم، وفقاً لما ذكرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، سيحصل المسافرون الذين يذهبون إلى جزيرة جوزو الأصغر في مالطا على 10% إضافية علاوة على ما سيحصلون عليه من أموال من هيئة السياحة عن كل ليلة وما يعادلها من الفندق الذي ينزلون به.

تم تطوير هذه المبادرة من قبل هيئة السياحة في مالطا في محاولة لتحفيز السياحة، والتي تمثل أكثر من 27% من اقتصاد مالطا. فبالرغم من أن 2.7 مليون شخص قاموا بزيارة مالطا في عام 2019، إلا أن هذا الرقم انخفض بنسبة 80% خلال الوباء.

بدوره، قال وزير السياحة في مالطا، كلايتون بارتولو في بيان "يهدف المخطط إلى وضع فنادق مالطا في وضع تنافسي للغاية مع استئناف السياحة الدولية". إجمالاً، سيكلف المخطط مالطا حوالي 4.1 مليون دولار.

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لموعد فتح مالطا بالكامل للسياحة، فقد أعيد افتتاح الجزيرة ببطء. ووفقاً لهيئة السياحة في مالطا، من المقرر افتتاح المتاجر والخدمات غير الأساسية في 26 أبريل، وستتمكن مجموعات تصل إلى 4 أشخاص من التجمع في الأماكن العامة.

في هذه الأثناء، ورغم تصنيف مركز السيطرة على الأمراض الأميركي CDC وضع مالطا في المستوى 4 والذي يعد مرتفع للغاية كمنطقة موبوءة بفيروس كورونا، فقد انخفضت الأرقام في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 500000 نسمة. خاصةً أن مالطا لديها أعلى معدل تطعيم في الاتحاد الأوروبي، حيث تلقى 42% من البالغين جرعة واحدة على الأقل.

وبالعودة إلى صفقة السفر، والتي تعد صفقة رابحة لزيارة - مكان معروف بتاريخه الغني وشواطئه الرائعة وخلفياته السينمائية.

فاليتا

من مواقع التراث العالمي لليونسكو، فاليتا عاصمة مالطا الصغيرة هي مدينة مسورة تأسست في القرن السادس عشر، وتعد إحدى أصغر العواصم في أوروبا - وواحدة من أجملها.

غوزو

جزيرة غوزو مأهولة بالسكان منذ العصر البرونزي. وهي موطن لموقع تراث عالمي آخر تابع لليونسكو، حيث يوجد داخل مدينة فيكتوريا عاصمة جوزو مبنى سيتاديلا، وهي قلعة ترتفع بشكل حاد عن المناظر الطبيعية ويمكن رؤيتها من جميع أنحاء الجزيرة تقريباً.

كومينو

تقع جزيرة كومينو الصغيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط بين جزر مالطا وجوزو. إنها غير مأهولة فعلياً ولا يوجد بها سيارات كما أن بها فندق واحد فقط.

مليحة

"مليحة"، هي قرية تعد جوهرة تطفو على قمة تل في الجزء الشمالي من جزيرة مالطا، وتشتهر مليحة بإطلالاتها الخلابة، حيث تطل على أكبر شاطئ رملي في الجزيرة.

مارساشلوك

كما يمكنك زيارة، مارساشلوك Marxaslokk، وهي قرية صيد قديمة حيث يمتلئ المرفأ الخلاب بالقوارب المالطية التقليدية الملونة.

جزيرة سانت بول

تقع جزيرة سانت بول والمعروفة أيضاً باسم سلمونيت، في جزيرة مالطا الرئيسية، وتشتهر بالمراكب الشراعية والسباحين الذين يستمتعون باستكشاف الخلجان الهادئة.، وترجع شهرة الخليج، إلى ادعاء غسل القديس بولس الشاطئ بعد أن غرق في طريقه إلى روما.