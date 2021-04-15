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معاهد: اقتصاد ألمانيا انكمش 1.8% في الربع الأول بسبب قيود كوفيد

اقتصاد ألمانيا
اقتصاد ألمانيا
اقتصاد

معاهد: اقتصاد ألمانيا انكمش 1.8% في الربع الأول بسبب قيود كوفيد

وترفع توقعاتها للنمو في 2022 إلى 3.9%

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دبي - العربية.نت

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قالت معاهد اقتصادية بارزة اليوم الخميس، إن الاقتصاد الألماني ربما انكمش 1.8% على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب قيود كوفيد-19، معدلة توقعها المشترك للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتتوقع المعاهد الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% هذا العام، في خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7%. لكن المعاهد عدلت بالرفع توقعها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.9% من 2.7%، متوقعة عودة إنفاق الأسر للصعود بمجرد رفع قيود فيروس كورونا من جديد.

ويتم إعداد النظرة المستقبلية مرتين في السنة لوزارة الاقتصاد من قبل معاهد DIW وIfo وIfW وIWH وRWI، وتساعد في توجيه توقعات الحكومة الخاصة وتخطيط الميزانية.

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من جانبها تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 3% هذا العام، بعد انكماش بنحو 5% في عام 2020، وتتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الوباء في منتصف عام 2022، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت وزارة الاقتصاد إن المؤشرات تشير إلى انتعاش خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وأن زيادة وتيرة التطعيمات تعزز الثقة.

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