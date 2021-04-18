باتك للعربية: الهدف من زيادة رأس المال تنمية قطاعات الشركة

قال العضو المنتدب لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، محمد سعود الزامل، إن شركته تمتلك حاليا نحو 40.6% من شركة حلول المدن الذكية وتسعى إلى زيادة حصتها في الشركة إلى 75% بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف في حديثه للعربية أن شركة حلول لديها مشاريع لإدارة الحلول الذكية في الخبر والظهران والدمام، كما تبحث عن مشاريع أخرى في مدينة الرياض أو أي مدن أخرى.

وأوضح أن قرار الشركة بزيادة رأسمالها بـ 300 مليون ريال، يستهدف تنمية خطط نمو الشركة، وأحد هذه الخطط هو الاستحواذ على حصة إضافية في شركة حلول وتنمية باقي القطاعات الأخرى.

ودخلت الشركة في تحالف مع مجموعة المرشد القابضة وشركة حلول المدن الذكية بغرض التقدم للتأهيل للدخول في منافسة مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا في مدينة الرياض.

وفي هذا الصدد قال الزامل، إن شركته لم يصلها رد حتى الآن بشأن هذا المشروع، وستتواصل قريبا مع المسؤولين لمعرفة أحدث التطورات المتعلقة به.

وتعتزم الشركة خلال العام 2021 العمل على إعداد استراتيجية جديدة لها، والتي تهدف إلى التوسع في أعمالها الخدمية وإعادة هيكلة القطاعات التشغيلية بالشركة، وتطوير أدائها، ليتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال الزامل إن الشركة قامت منذ منتصف العام الماضي بعملية اعادة هيكلة ورسم استراتيجية جديدة للمجموعة لمواكبة النهضة الاقتصادية الطموحة للمملكة.

وأوضح أنها قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، أما التوجه المستقبلي للمجموعة، فهو يتعلق بكيفية استغلال الشركة للإمكانيات التي لديها وتطويرها.

أعطى مثالا لذلك بشركة المبرد التي تعمل منذ 35 عاما، وتدرس الشركة تطويرها لمواكبة الطفرة المقبلة وذلك ضمن دراسة تطوير القطاع اللوجستي بالشركة.

وأكد أن جزءا من زيادة رأس المال ستوظف بشكل جيد لنمو قطاعات الشركة.