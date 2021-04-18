تمويل مجهول يقفز بتقييم كلوب هاوس 4 مرات

ارتفع تقييم تطبيق المؤتمرات الصوتية كلوب هاوس Clubhouse إلى 4 مليارات دولار في جولة جمع تمويل جديدة بقيادة شركة رأس المال الاستثماري أندرسن هورويتز Andreessen Horowitz، والتي ربحت لتوها أكثر من 4.5 مليار دولار من استثمار بضعة ملايين في منصة العملات المشفرة "Coinbase"، والتي تم طرحها الأسبوع الماضي للتداول في بورصة ناسداك.

وقالت مصادر، يوم الجمعة، إن الجولة اجتذبت مستثمرين جددا للمرة الأولى في تطبيق كلب هاوس، حيث شاركت شركات مثل تايغر غلوبال مانجمنت، ودي إس تي غلوبال، وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك فيما لم توضح المعلومات المبلغ الذي خططت الشركات لاستثماره. ومع ذلك، أفادت المصادر، أن الشركة جمعت أكثر من 100 مليون دولار في جولة سابقة.

وفي يناير، قُدرت قيمة التطبيق بحوالي مليار دولار، حسب ما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر عن مناقشات قبل جولة التمويل الأخيرة.

وتم إطلاق التطبيق الذي يستخدم فقط عبر إرسال الدعوات لمستخدمي أبل في شهر مارس 2020، فيما قفز عدد مستخدميه إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم حالياً.