سهم يوفنتوس يرتفع بأسرع وتيرة خلال عام رغم الاعتراضات على السوبر الأوروبي

قفزت أسهم شركة نادي يوفنتوس الرياضي Juventus Football Club SpA بأكبر قدر خلال عام بعد أن انضم نادي كرة القدم الإيطالي إلى مجموعة من أغنى فرق اللعبة في الإعلان عن خطط لـ دوري السوبر الجديد "Super League" الذي يمكن أن يحول تدفقات الإيرادات لمستوى أعلى، وسط اعتراض من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ارتفع سهم يوفنتوس بنسبة 10% إلى 85 سنت يورو في بداية تعاملات بورصة ميلانو، مع تعيين رئيس يوفنتوس أندريا أنيلي ليكون نائباً لرئيس المجموعة المنشقة. ومن بين الأعضاء الآخرين شركة مانشستر يونايتد، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 3.9% في تداولات ما قبل الافتتاح في الولايات المتحدة وسط حجم تداول ضئيل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سيؤدي إنشاء بطولة النخبة الجديدة في أوروبا إلى إنهاء حقبة دوري أبطال أوروبا UEFA التي امتدت لعقود من الزمن باعتبارها أكبر مسابقة للأندية في العالم، وإحداث ثورة في هيكل الرياضة. وبموجب الخطة، سيتقاسم 15 فريقا مؤسسا دفعة مقدمة 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار).

من جانبه، قال كبير محللي السوق في Markets.com، نيل ويلسون: "الحافز المالي للأندية واضح للعيان، مع وجود حزمة بمليارات الدولارات في قلب المخطط، على الرغم من أنها ستكسر إلى الأبد نزاهة لعبة الأندية.

وتواجه بطولة السوبر الأوروبي الجديدة اعتراضات جماعية على إقامتها، سواء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي فيفا، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

حتى أسهم الفرق التي ليست جزءاً من المجموعة المنشقة عززتها أنباء الخطة. حيث ارتفع سهم شركة بروسيا دورتموند الألمانية بما يصل إلى 7%، بينما ارتفع سهم أياكس الهولندي بنسبة 0.6%.

فيما ارتفعت أسهم شركة بي تي غروب BT Group Plc، التي تمتلك حالياً حقوق بث دوري أبطال أوروبا في المملكة المتحدة، 0.1%.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب عام انخفض فيه دخل أندية كرة القدم بسبب الوباء الذي منع المشجعين من دخول الملاعب.