صعود جماعي للعملات المشفرة.. ودوجكوين تقفز 23%

ارتفعت العملات المشفرة الرئيسية اليوم الاثنين، بعد تراجعها بقوة خلال تعاملات أمس الأحد.

وصعدت العملة الأشهر بيتكوين بنسبة 2% إلى 57.3 ألف دولار، لتربح 1141 دولارا، وبنفس النسبة صعدت عملة ايثر إلى 2261.5 دولار.

وارتفعت عملة اي أر بي بنسبة 9.6% إلى 1497 دولار، فيما ارتفعت عملة ليتكوين بنسبة 2.48% إلى 273.996 دولار. وصعدت عملة كاردانو بنسبة 4.4% إلى 1.3 دولار.

وكان الارتفاع الأكبر لعملة دوجكوين بنسبة 24.7% إلى 0.36 دولار.

وبعد ساعات من بدء التداول على أسهم منصة العملات المشفرة كوينباس Coinbase في بورصة ناسداك، عادت العملات المشفرة، الخميس الماضي، للتداول تحت قمتها التاريخية التي اخترقتها أمس باستثناء "إيثريوم".

وانخفاض سعر بيتكوين بنسبة 2.21% إلى 62،776 دولارا خلال منتصف الخميس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة 1.17 تريليون دولار.

فيما واصلت عملة "إيثريوم" تحقيق قمم تاريخية جديدة، حيث سجلت مستوى 2489 دولارا لأول مرة قبل أن تعاود التداول عند 2462 دولارا مرتفعة 4% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويتزايد اقبال المؤسسات المالية العالمية على العملات المشفرة، وكان أخرهم شركة أكسا AXA، ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا، والتي تعد أول شركة تأمين شاملة في سويسرا تقدم لعملائها خيار دفع أقساطهم باستخدام بيتكوين، والذي تم تسهيله من خلال التعاون مع وسيط العملات الرقمية المعروف بيتكوين سويسرا Bitcoin Suisse.

ويتمتع جميع عملاء أكسا الخاصين الآن بخيار دفع أقساط التأمين لأي من منتجات التأمين باستثناء التأمين على الحياة في البيتكوين.

وسيتم قبول مدفوعات بيتكوين لجميع منتجات AXA تقريباً باستثناء التأمين على الحياة، نظراً للحواجز التنظيمية أمام هذا الأخير، وفقاً لما ذكره موقع "بيتكوين تيليغراف"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لما أعلنته الشركة، سيحصل وسيط بيتكوين على عمولة بنسبة 1.75% عند حساب أسعار صرف البيتكوين والفرنك لعملاء أكسا.