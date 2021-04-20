خبير: أسعار النفط ستتداول بين 60 دولاراً و75 دولاراً خلال عام

توقع خبير النفط دان يرغين، أن تتلاقى ضغوط الطلب والعرض مع بعضها بعضا في سوق النفط، ومن المنطقي توقع أن تكون الأسعار في نطاق 60 إلى 75 دولاراً في غضون عام واحد مع تعافي البلدان من أزمة فيروس كورونا.

وقال في لقاء مع شبكة "CNBC"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت": "هذا ما تخبرنا به الأسواق مع تعافي الولايات المتحدة، وتعافي الصين بالفعل".

وأشار نائب رئيس شركة الأبحاث IHS Markit، إلى أن هناك "فائضا كبيرا" من النفط لم يتم إعادته إلى السوق منذ أن خفضت أوبك وحلفاؤها الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.33% بعد ظهر الثلاثاء في آسيا لتتداول عند 67.94 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.28% إلى 64.19 دولار.

وأضاف يرغين: "لا يزال هناك فائض كبير من النفط يتعين إعادته إلى السوق"، مشيرا إلى أن أوبك وحلفاءها ساعدوا في رفع الأسعار بخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا". كما توقع وجود ضغوط متوازنة، حيث سيأتي المزيد من الإمدادات وسنبدأ في رؤية الولايات المتحدة تعود إلى الإنتاج مرة أخرى".

وعلى الرغم من هذا يرى، يرغين صعوبة التنبؤ الدقيق بسعر النفط، حيث لا زال انتعاش أوروبا معلق.

وقال "الولايات المتحدة تتجه نحو انتعاش اقتصادي مفرط في الوقت الحالي، والصين لديها انتعاش قوي للغاية وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب".

ولفت إلى أن أكبر حالة من عدم اليقين الآن هي في الواقع معلقة على أوروبا وموعد تمكنها من الخروج من حالة الإغلاق والبدء في النمو مرة أخرى.