.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خبير: أسعار النفط ستتداول بين 60 دولاراً و75 دولاراً خلال عام

دان يرغين
نائب رئيس شركة IHS Markit، دان يرغين
أسعار النفط

خبير: أسعار النفط ستتداول بين 60 دولاراً و75 دولاراً خلال عام

تعافي أوروبا يضيف ضبابية حول مستويات الطلب على النفط والأسعار في المستقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع خبير النفط دان يرغين، أن تتلاقى ضغوط الطلب والعرض مع بعضها بعضا في سوق النفط، ومن المنطقي توقع أن تكون الأسعار في نطاق 60 إلى 75 دولاراً في غضون عام واحد مع تعافي البلدان من أزمة فيروس كورونا.

وقال في لقاء مع شبكة "CNBC"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت": "هذا ما تخبرنا به الأسواق مع تعافي الولايات المتحدة، وتعافي الصين بالفعل".

وأشار نائب رئيس شركة الأبحاث IHS Markit، إلى أن هناك "فائضا كبيرا" من النفط لم يتم إعادته إلى السوق منذ أن خفضت أوبك وحلفاؤها الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي.

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في شهر.. وبرنت فوق 67 دولارا طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في شهر.. وبرنت فوق 67 دولارا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.33% بعد ظهر الثلاثاء في آسيا لتتداول عند 67.94 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.28% إلى 64.19 دولار.

وأضاف يرغين: "لا يزال هناك فائض كبير من النفط يتعين إعادته إلى السوق"، مشيرا إلى أن أوبك وحلفاءها ساعدوا في رفع الأسعار بخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا". كما توقع وجود ضغوط متوازنة، حيث سيأتي المزيد من الإمدادات وسنبدأ في رؤية الولايات المتحدة تعود إلى الإنتاج مرة أخرى".

وعلى الرغم من هذا يرى، يرغين صعوبة التنبؤ الدقيق بسعر النفط، حيث لا زال انتعاش أوروبا معلق.

وقال "الولايات المتحدة تتجه نحو انتعاش اقتصادي مفرط في الوقت الحالي، والصين لديها انتعاش قوي للغاية وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب".

ولفت إلى أن أكبر حالة من عدم اليقين الآن هي في الواقع معلقة على أوروبا وموعد تمكنها من الخروج من حالة الإغلاق والبدء في النمو مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
الأكثر قراءة
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي
منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر
قبل أن تذهب
حكومة أردوغان في مرمى المعارضة بسبب قضية فساد جديدة
حكومة أردوغان في مرمى المعارضة بسبب قضية فساد جديدة
اكتشف المزيد