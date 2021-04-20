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فيسبوك يطلق خدمة جديدة لمنافسة Clubhouse وتويتر

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فيسبوك يطلق خدمة جديدة لمنافسة Clubhouse وتويتر

تتضمن استراتيجية الشركة السماح لمنشئي المحتوى بجني الأموال

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دبي - العربية.نت

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تتجه شركة فيسبوك بقوة أكبر نحو المنتجات الصوتية، في محاولة للتنافس مع المنافسين مثل تويتر، وكلب هاوس Clubhouse.

تقوم الشبكة الاجتماعية ببناء سلسلة من المنتجات الجديدة التي تركز على الصوت، بما في ذلك الغرف الافتراضية حيث يمكن للمستخدمين استضافة مناقشات حية، وميزة تسمى "المقاطع الصوتية" التي تتيح للمستخدمين نشر مقتطفات صوتية قصيرة، وفقاً لرئيس الخدمة الصوتية الجديدة، فيدجي سيمو.

سيُنشئ Facebook أيضاً ميزة بودكاست حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل ملفات podcast والاستماع إليها مباشرةً من التطبيق الرئيسي، مما يمنح الشركة فرصة للتنافس مع اللاعبين الحاليين مثل أبل.

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قال سيمو: "لقد شهدنا ارتفاعاً هائلاً في التجارب الصوتية" خلال الوباء، بما في ذلك زيادة في المكالمات الصوتية والرسائل الصوتية على فيسبوك ماسنجر، وواتساب مما دفع الشركة إلى بناء المنتجات الجديدة.

أصبح الصوت تنسيقاً مهماً مع وجود العديد من الأشخاص عالقين في المنزل بسبب الوباء. حققت Clubhouse، التي تتيح للمستخدمين استضافة مناقشات صوتية حية، نجاحاً كبيراً في وادي السيليكون، وارتفع تقييمها إلى 4 مليارات دولار في أخر جولة تمويل، بعد أن حاول تويتر شراء الشركة الناشئة بنفس السعر تقريباً، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال سيمو: "لقد فعل كلب هاوس شيء غير عادي". "أعمل في فيسبوك منذ عشر سنوات، لذا أعرف مدى صعوبة إنشاء تطبيق اجتماعي جديد".

وفي الوقت نفسه يدفع تويتر أيضاً بقوة نحو الصوت، حيث لديها منافس لـ Clubhouse، يُدعى Twitter Spaces، والذي يوجد داخل تطبيقه.

سيمكن Facebook أيضاً من إدخال جمع الأموال لمنشئي المحتوى الصوتي من معجبيهم، وهو ما فعلته الشركة في الماضي باستخدام مقاطع الفيديو الحية.

ولا تزال العديد من هذه المنتجات على بعد أسابيع إن لم يكن أشهر. حيث قالت فيسبوك إنها تأمل في إطلاق منتج الغرف الحية بحلول الصيف.

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