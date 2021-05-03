10 وظائف رواتبها تتجاوز 100000 دولار لكن المنافسة عليها ضعيفة

الراتب والموقع ومزايا الشركة كلها عوامل رئيسية لها تأثير كبير على جاذبية الوظيفة بالنسبة للمرشح، لكن في ظل الاقتصاد المتغير باستمرار والقوى العاملة متعددة الأجيال التي يتطلع فيها جيل الألفية والجيل X غالباً إلى نفس المناصب، فمن المهم للباحثين عن عمل التفكير أيضاً في المنافسة المرتبطة بالمسمى الوظيفي.

في تقرير حديث، قام موقع غلاس دور Glassdoor للبحث عن الوظائف ومقارنة الرواتب، بالكشف عن تفاصيل أفضل 10 وظائف تدفع أكثر من 100000 دولار كراتب أساسي سنوي بأقل قدر من المنافسة.

ويتضمن الترتيب وظائف تتراوح بين الهندسة المعلوماتية والطب، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يوجد أدناه 10 وظائف يمكنك الحصول من خلالها على راتب من ستة أرقام دون ضغوط التنافس مع مئات المتقدمين الآخرين للحصول على المسمى الوظيفي المطلوب:



10. مدير الولاء

هو الشخص المسؤول عن حل مشكلات العملاء في الشركات وضمان ولائهم لمنتجات الشركة أو خدماتها. ويبلغ متوسط الراتب الأساسي في هذه الوظيفة 116500 دولار سنوياً، فيما يبلغ عدد الوظائف المتاحة على موقع التوظيف نحو 277860 وظيفة.



9. مدير البرمجة الفني

يكون الشخص المسؤول عن حل أي مشكلات فنية معقدة داخل الشركة، وتقديم تقارير مبسطة لغير الفنيين توضح المشكلة وطريقة حلها، ويصل متوسط الراتب الأساسي إلى 129500 دولار سنوياً، فيما يبلغ عدد الوظائف المتاحة 183254 وظيفة.



8. مهندس الواجهة الأمامية

يعمل الشخص الذي يحصل على هذا المسمى الوظيفي على تطوير الواجهة النهائية للمستخدم، واختبارها، سواء كان ذلك لموقع إلكتروني أو تطبيق، والتأكد من مناسبتها للوظيفة التي تم إنشاء الموقع أو التطبيق من أجلها، ويبلغ متوسط الراتب الأساسي لهذه الوظيفة نحو 105000 دولار، فيما يبلغ عدد الوظائف المفتوحة 40673 وظيفة.



7. طبيب العيون

متوسط الراتب الأساسي: 112 ألف دولار

عدد الوظائف المفتوحة: 4348



6. مصمم نظم الكمبيوتر الأمنية

متوسط الراتب الأساسي: 128 ألف دولار

عدد الوظائف المفتوحة: 38945



5. الصيدلي

متوسط الراتب الأساسي: 131 ألف دولار

عدد الوظائف المفتوحة: 69484



4. أخصائي أشعة

متوسط الراتب الأساسي: 365 ألف دولار

عدد الوظائف المفتوحة: 45691



3. مهندس أمن المعلومات

متوسط الراتب الأساسي: 102200 دولار

عدد الوظائف المفتوحة: 125479



2. طبيب

متوسط الراتب الأساسي: 200000 دولار

عدد الوظائف المفتوحة: 259128



1. مهندس تقني

متوسط الراتب الأساسي: 115000 دولار

عدد الوظائف المفتوحة: 49477

وتلقت عناوين الوظائف في هذه القائمة 1000 عملية بحث على الأقل خلال الثلاثين يوماً الماضية، ولديها ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل نشطة على Glassdoor، حيث تلقت كل وظيفة ما لا يقل عن 25 تقرير رواتب على مدار العامين الماضيين.

ويعرّف موقع غلاس دور "المنافسة الأقل" لهذه القائمة على أنها "وظيفة واحدة على الأقل لكل باحث عن عمل على Glassdoor، لكل مسمى وظيفي".