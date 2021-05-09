"تبريد" للعربية: ندرس استحواذات جديدة في السعودية والهند ومصر

قال المدير المالي التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي عادل الواحدي، إن النتائج المالية للشركة جاءت ممتازة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي رغم تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الواحدي أن الاستهلاك والطلب على التبريد قد تأثر بنسب ضئيلة في أعقاب الجائحة، ولكن مع نهاية العام الماضي عادت المستويات للارتفاع والآن باتت تسجلا نمواً جيداً والأرقام "مبشرة".

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وكشف أن هناك فرصا واعدة تحت الدراسة في ما يتعلق بالاستحواذات الجديدة داخل الإمارات، وفي أسواق السعودية والهند ومصر.

وعن إصدار السندات، أشار إلى أن شركة "تبريد" قد طرحت سندات بـ500 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما الإصدارات المقبلة فهذا يتوقف عند تطورات السوق.

إلى ذلك، ارتفعت أرباح "الشركة الوطنية للتبريد المركزي" بـ4% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 85.5 مليون درهم.

وجاءت الأرباح دون التوقعات البالغة 118 مليون درهم.

وكانت "تبريد" قد حققت أرباحا قدرها 550 مليون درهم خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بعام 2019.