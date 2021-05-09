اندماج محتمل ينشئ أكبر كيان لمواد البناء والحديد في الإمارات بـ13 مليار درهم

تخطط شركة ADQ القابضة، لدمج شركة الإمارات للصناعات الحديدية مع شركة أركان لمواد البناء وتشكيل كيان يبلغ إجمالي أصوله حوالي 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار).

في ضوء هذه الأنباء صعدت أسهم شركة "أركان" بنحو 10% في سوق أبوظبي اليوم الأحد، بعد أن تم تقييمها داخل العرض بنحو 1.4 مليار درهم.

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ومنذ تأسيسها في عام 2018، نمت ADQ القابضة بسرعة لتنضم إلى صفوف أكبر 20 صندوقاً سيادياً في العالم، وهي الآن ثالث أكبر صندوق في أبوظبي، خلف هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكجزء من العرض، ستصدر أركان حقوق قابلة للتحويل إلى شركة "صناعات" التي تسيطر عليها أيه دي كيو، والتي تمتلك حديد الإمارات. وقالت الشركتان يوم الأحد إن قيمة أركان داخل الصفقة يبلغ 1.4 مليار درهم وستمتلك صناعات نحو 87.5% من الكيان الجديد بعد الاندماج.

فيما، قالت شركة "صناعات"، في بيان "ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون من الوصول إلى منتج للصلب في سوق عامة في الإمارات، وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الطلب الكلي والسيولة لأسهم المجموعة المندمجة".

تفاصيل العرض

ويبلغ سعر التحويل 0.798 درهم لكل سهم أركان وهو نفس سعر إغلاق السهم يوم الخميس.

فيما تعمل شركة، روتشيلد وشركاه، مستشاراً مالياً لشركة صناعات ومساهميها. وإذا وافق مجلس إدارة أركان على العرض، فقد يتم إغلاق الصفقة خلال النصف الثاني من العام.

وقال علي العدو مدير إدارة الأصول في ضمان للاستثمار إن شركة أركان كانت تعانى لأن مصدر الدخل متركز على الأسمنت والأنابيب ودمجها سيغير شكل الشركة وستكون الإيرادات أكثر تنوعا.

وأشار إلى أن الدمج بين الشركتين سيحسن الإيرادات كما سيعزز التوقعات بشأن النمو المستقبلي.