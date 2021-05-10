.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"بيونتيك" تختار هذه الدولة الآسيوية لإنشاء مصنع للقاح كورونا

أوغور شاهين الرئيس التنفيذي
أوغور شاهين الرئيس التنفيذي
لقاح كورونا

"بيونتيك" تختار هذه الدولة الآسيوية لإنشاء مصنع للقاح كورونا

أوغور شاهين: سنغافورة توفر مناخاً تجارياً ممتازاً وقاعدة غنية بالمواهب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اختارت شركة تطوير اللقاحات الألمانية بيونتيك، سنغافورة كمقر رئيسي لها في جنوب شرق آسيا وأول مركز لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يعطي دفعة إضافية لتوفير لقاح تكنولوجيا mRNA الذي كان فعالاً بشكل غير عادي في مكافحة كوفيد-19.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين إن موقع الإنتاج قد يكون جاهزاً للعمل في وقت مبكر من عام 2023 وسيوفر ما يصل إلى 80 وظيفة في سنغافورة.

وأضافت الشركة الألمانية، إن موقع التصنيع الحديث المخطط له سيدعم الإمداد العالمي باللقاحات والعلاجات المستندة إلى تكنولوجيا mRNA ويوفر خيارات استجابة سريعة لجنوب شرق آسيا ضد التهديدات الوبائية المحتملة في المستقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تركيا.. عوامل موسمية تنقذ مؤشر البطالة خلال مارس اقتصاد اقتصاد تركيا تركيا.. عوامل موسمية تنقذ مؤشر البطالة خلال مارس

ولعب لقاح كوفيد الذي طورته شركة بيونتيك مع شركة فايزر الأميركية دوراً كبيراً في تخفيف تفشي الفيروس في الاقتصادات الغربية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتعد هذه الخطة نعمة لاستراتيجية سنغافورة طويلة الأجل لبناء قطاعات الجيل التالي من اقتصادها، بما في ذلك الأدوية الحيوية. كما أنه سيعزز سمعة المدينة الصديقة للأعمال، والتي تم اختبارها في الأيام الأخيرة وسط قيود أكثر صرامة لمكافحة عودة ظهور الفيروسات ودعم القوى العاملة المحلية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BioNTech، أوغور شاهين: "من خلال منشأة إنتاج mRNA المخطط لها، سنزيد من سعة شبكتنا الإجمالية ونوسع قدرتنا على تصنيع وتقديم لقاحات وعلاجات mRNA إلى الناس في جميع أنحاء العالم". وصرح، بأن سنغافورة توفر مناخاً تجارياً ممتازاً وصناعة التكنولوجيا الحيوية المتنامية وقاعدة غنية من المواهب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد