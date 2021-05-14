دراسة جديدة تحسم الجدل.. لقاح "كورونا" يحمي الحوامل والأجنة

عندما تم الترخيص للقاحات فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر الماضي، لم يكن العلماء يعرفون الكثير عن مدى نجاحها في وقاية النساء الحوامل اللائي تم استبعادهن من التجارب السريرية.

منذ ذلك الحين، جمع العلماء مجموعة صغيرة ولكن متزايدة بشكل مطرد من الأدلة، على أن اللقاحات آمنة وفعالة أثناء الحمل. وتقدم النتائج الأولية لدراستين مستمرتين أخبارًا مشجعة إضافية.

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ينتج لقاحا Pfizer-BioNTech وModerna استجابات مناعية قوية لدى النساء الحوامل والمرضعات، ومن المرجح أن يوفر بعض الحماية على الأقل ضد نوعين من أنواع فيروس كورونا الخطير، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة JAMA الطبية الأميركية أمس الخميس.

يشير البحث إلى أنه يمكن للمرأة التي تم تلقيحها أن تنقل الأجسام المضادة الواقية إلى جنينها عبر مجرى الدم، وإلى أطفالها من خلال حليب الأم.

في دراسة ثانية، نُشرت في مجلة Obstetrics & Gynecology يوم الثلاثاء، لم يجد الباحثون أي دليل على أن لقاحا Pfizer أو Moderna قد أضر بالمشيمة أثناء الحمل.

وقالت الدكتورة إميلي إس ميللر، الخبيرة في طب الأم والجنين في جامعة نورث وسترن: "يمكننا تحويل إطار عملنا من "فلنحمِ الحوامل من اللقاح" إلى "دعونا نحمي الحوامل وأطفالهن من خلال اللقاح"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

مخاطر كورونا على الحوامل

يمثل كوفيد-19 مخاطر جسيمة أثناء الحمل. وقد أظهرت الأبحاث، على سبيل المثال، أن النساء الحوامل المصابات بأعراض فيروس كورونا أكثر عرضة للدخول إلى وحدة العناية المركزة، ويتطلبن تهوية ميكانيكية ويتعرضن لخطر الموت بسبب الفيروس أكثر من النساء غير الحوامل والمصابات بأعراض في نفس الفئة العمرية.

بسبب هذه المخاطر، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بإتاحة اللقاحات للحوامل، وكثير منهن اخترن التطعيم.

في الدراسة التي نشرتها JAMA، بحث العلماء في مركز Beth Israel Deaconess الطبي في بوسطن وكلية الطب بجامعة هارفارد، في عينات دم من 103 سيدات تلقين لقاح Pfizer أو Moderna بين ديسمبر 2020 ومارس 2021. تلقت 30 امرأة من بينهن اللقاح أثناء الحمل، و16 أثناء الرضاعة، أما 57 منهن فلسن بحوامل أو مرضعات.

قام الباحثون بتحليل عينات الدم بحثًا عن علامات على أن التطعيم قد وفر بعض الحماية من فيروس كورونا.

استجابة كبيرة

الاستجابات المناعية معقدة، وقد تشمل كلاً من الأجسام المضادة - البروتينات التي يمكن أن ترتبط بالفيروس وتمنعه ​​- والخلايا التائية، التي تساعد الجسم على التعرف على الفيروس وتدمير الخلايا المصابة.

وجد العلماء أن اللقاحات أنتجت استجابات مماثلة في المجموعات الثلاث من النساء، مما أدى إلى استجابة كل من الأجسام المضادة والخلايا التائية ضد فيروس كورونا.

وقال الخبراء إن الأمر الجدير بالملاحظة هو حقيقة أن التطعيم أنتج مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة، والتي يمكن أن تمنع الفيروس من دخول الخلايا، لدى كل من النساء الحوامل وغير الحوامل.

ووجد الباحثون أيضًا أجسامًا مضادة معادلة في حليب الأمهات المحصنات وفي دم الحبل السري المأخوذ من الأطفال عند الولادة.

"تطعيم الحوامل والمرضعات يؤدي في الواقع إلى نقل بعض المناعة إلى الأطفال حديثي الولادة والرضع"، هذا ما أكده الدكتور أيريس واي كوليير، العالم والمؤلف الأول للورقة البحثية.

قام العلماء أيضًا بقياس الاستجابات المناعية للمرأة تجاه نوعين مختلفين من الطفرات B.1.1.7، التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا، و B.1.351، التي رصدت في جنوب أفريقيا. وقد أنتجت جميع المجموعات الثلاث من النساء أجسامًا مضادة واستجابات الخلايا التائية لكلا المتغيرين بعد التطعيم، على الرغم من أن استجابات أجسامهن المضادة كانت أضعف ضد المتغيرات، خاصة B.1.351، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس، وفقًا للدراسة.

قال الدكتور دان باروش، مؤلف الدراسة وعالم الفيروسات: "بشكل عام، إنها أخبار جيدة.. وتزيد من البيانات التي تشير إلى وجود فائدة كبيرة لتحصين النساء الحوامل".

أعراض أقل

كما وجد الباحثون أن 14% من النساء الحوامل أبلغن عن الحمى بعد جرعة التطعيم الثانية، مقارنة بـ 52% من النساء غير الحوامل. ولم يلاحظن أي مضاعفات خطيرة أو آثار جانبية.

ستستمر الدراسة، مع قيام الباحثين بمراقبة الاستجابات المناعية طويلة المدى للنساء. وأشار الدكتور كوليير إلى أنه لا تزال هناك حاجة لدراسات وبائية أكبر لتأكيد هذه النتائج المخبرية.

في الدراسة الثانية، قام فريق بحثي من جامعة نورث وسترن ومستشفى آن وروبرت إتش لوري للأطفال في شيكاغو بفحص المشيمة من 200 امرأة أنجبن بين أبريل 2020 وأبريل 2021. وتلقت 84 من النساء إما فايزر أو لقاح موديرنا أثناء الحمل؛ أما الباقيات فلم يتلقين أي لقاح ضد فيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن احتمالات ظهور علامات إصابة أو شذوذ في المشيمة لدى النساء اللواتي تم تلقيحهن، ليست أكثر من تلك التي لدى النساء غير المحصنات.