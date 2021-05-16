مالك "أرسنال" يرفض عرض شراء من مؤسس "سبوتيفاي".. هذه تفاصيله!

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سبتيفاي تيكنولوجي Spotify Technology SA، دانييل إيك، عن تقديمه عرضاً لشراء نادي أرسنال لكرة القدم في لندن، والذي رفضه الملياردير الأميركي ستان كرونكي.

وقال إيك "من المهم تصحيح الأمر، في إشارة إلى التقارير التي تفيد بأنه لم يقدم عرضاً". وأضاف "هذا الأسبوع، تم تقديم عرض لكل من غوش كرونكي، ومصرفيهما شمل ملكية المعجبين والتمثيل في مجلس الإدارة وحصة ذهبية لأنصاره.

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وأوضح إيك، "لقد أجابوا بأنهم لا يحتاجون إلى المال، مضيفاً أنه لا يزال" مهتماً ومتاحاً إذا تغير هذا الوضع على الإطلاق.

ووفقاً لـ فوربس، تبلغ قيمة نادي أرسنال نحو 2.8 مليار دولار، مما يجعله ثامن أغلى نادي كرة قدم في العالم.

يأتي ذلك فيما تبلغ قيمة ثروة كرونكي، نحو 9.7 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية.نت"، حيث يملك نادي أرسنال بالكامل بعد أن حصل عليه قبل عدة سنوات في صفقة تقدر قيمة النادي بـ 2.3 مليار دولار.

وقال إيك الشهر الماضي إنه كان من مشجعي أرسنال مدى الحياة وسيكون "سعيداً بإلقاء قبعته في الحلبة، إذا أراد الملاك البيع"، وهو تعبير عن حماسة للشراء.

جاء هذا الإعلان بعد رد فعل المشجعين بغضب على خطط أرسنال للانضمام إلى دوري النخبة الأوروبية الشهر الماضي. بينما سرعان ما فشل المشروع، كانت هناك تكهنات بأن بعض المالكين قد يفكرون في بيع فرقهم، على الرغم من أن كرونكي وابنه قالا إنهما لا ينويان القيام بذلك.

وذكرت صحيفة ميرور الأيرلندية الشهر الماضي أن مالكي مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة سيكونون مستعدين لبيع النادي – والذي يعد أحد الفرق الاثني عشر التي اشتركت في دوري السوبر الأوروبي والذي تم إلغاؤه مؤخراً قبل انطلاقه – وقدرت قيمة النادي بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار).

أسس إيك خدمة بث الموسيقى الرقمية Spotify وتبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرت، وكانت التقارير قد أشارت إلى أن اللاعبين السابقين تييري هنري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا سيكونون جزءاً من عرضه.

فيما نمت الشكاوى حول ملكية كرونكي مع تراجع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث تجمع عدة مئات من المشجعين خارج ملعب الفريق في شمال لندن يوم الجمعة الماضي وهتفوا ضد كرونكي، يطالبونه بالخروج.