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لن تصدق.. أكبر شركة ملابس في العالم توزع أكواد خصم داخل لعبة فيديو!

زارا
زارا
تكنولوجيا

لن تصدق.. أكبر شركة ملابس في العالم توزع أكواد خصم داخل لعبة فيديو!

الاستراتيجية تعتمد على تعزيز التحول الرقمي وليس المبيعات المباشرة

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دبي - العربية.نت

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بعد بناء أكبر إمبراطورية للملابس في العالم بدون استخدام إعلانات التلفزيون واللوحات الإعلانية، يحاول مالك العلامة التجارية للأزياء زارا Zara طريقة أخرى لتسويق الملابس النسائية، والجينز، والسترات، عبر ألعاب الفيديو.

يأتي ذلك، حيث استجابة الشركة الأم Inditex SA الإسبانية للتحول من المتاجر الفعلية إلى المبيعات عبر الإنترنت من خلال التعاون مع فيسبوك وإنستغرام لتطوير لعبة فيديو تسمى "Pacific Game" لجذب المشترين الأصغر سناً إلى علامتها التجارية "بول أند بير" Pull & Bear.

ولا يتعلق الأمر بإبرام عملية بيع مباشرة، بل يتعلق ببناء علاقة مع العملاء الأصغر سناً. حيث مثلت التجارة الإلكترونية ثلث عائدات Inditex العام الماضي، وسيخصص جزء كبير من 3 مليارات دولار مخصصة للاستثمارات الجديدة للتأكد من أن الازدهار الرقمي لن ينفد.

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ورغم سلسلة من الصفقات التي كانت تقوم بها العلامة التجارية للملابس بالترويج لسلعها داخل ألعاب الفيديو. إلا أنهم أخذوا الفكرة خطوة أكبر إلى الأمام مع الألعاب الخاصة بهم لجلب المزيد من الزيارات إلى مواقع الويب وتعزيز تنزيلات تطبيقات الجوال وتقديم طرق أكثر متعة لتوزيع أكواد الخصم.

وتعتمد اللعبة على جمع قطع الملابس عبر السفر من كاليفورنيا إلى طوكيو وتجنب العقبات على طول الطريق. حيث يتحكم اللاعبون في الشخصية من خلال إدارة وجوههم. ويتم الوصول إلى اللعبة من خلال حسابات بول أند بير على فيسبوك وإنستغرام.

ألعاب فيديو
ألعاب فيديو
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