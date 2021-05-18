أرباح 137 شركة مدرجة بالسوق الكويتية تنمو بـ 128% بالربع الأول

قال الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، فهد الشريعان، إن السوق الكويتية تشهد ارتفاعا منذ بداية شهر رمضان.

وأضاف في حديثه للعربية، أن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري دعم أداء السوق، إذ أعلنت نحو 137 شركة عن أرباحها محققة 441 مليون دينار بنمو 128% عن الربع الأول في 2020.

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وأرجع أيضا الارتفاع إلى الخطوات التي من المتوقع اتخاذها في السوق فيما يتعلق بتحفيز دخول المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن تراجع الفرص الاستثمارية في الخارج أيضا ساهمت أيضا في دعم السوق.

وأوضح أن شركة صناعات الوطنية من أكثر الشركات نشاطا في السوق، فبجانب تحولها للربحية بالربع الأول، لدى الشركة محطة كهرباء في باكستان وتسعى شركة شنغهاي إلكتريك للاستحواذ عليها.