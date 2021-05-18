مورغان ستانلي: ارتفاع قطاع العقارات في دبي سيستمر سنوات

يتوقع بنك الاستثمار العالمي، مورغان ستانلي، ألا يتوقف الارتفاع في أسعار العقارات السكنية في دبي في المدى المنظور.

وكتب المحللان كاثرين كاربنتر ونيدا إقبال في تقرير: "الطلب القوي، ونمو العرض في ذروته، والمهلة الطويلة للمشاريع الجديدة يمكن أن يؤدي إلى سوق أكثر إحكاماً من المتوقع على مدى السنوات العديدة المقبلة".

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يأتي ذلك، فيما ارتفع النشاط التجاري في دبي، إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2019 بسبب انتعاش السياحة والتطعيم السريع للقاحات فيروس كورونا، والتي كانت بين الأعلى في العالم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويعد شراء العقارات أحد أسرع الطرق للحصول على تصريح إقامة في دبي. وخلال ذلك سجلت شركة إعمار العقارية أكبر مطور عقاري مدرج في بورصة دبي، قفزة بنسبة 65% في مبيعات الفلل في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع الطلب وسط موجة من الإصلاحات الحكومية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ومعدلات الرهن العقاري الجذابة، والتحول في أنماط الطلب بسبب كوفيد-19، وفقاً لمورغان ستانلي.

ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في دبي 7% هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 74% عن ذروة عام 2014.