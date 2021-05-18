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هذه الدول الأكثر استحواذاً على الديون الأميركية بنهاية مارس

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صورة تعبيرية عن الاقتصاد الأميركي
اقتصاد أميركا

هذه الدول الأكثر استحواذاً على الديون الأميركية بنهاية مارس

قيمة سندات وأذون الخزانة الأميركية ترتفع 1% بنهاية مارس

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العربية.نت - محمود صلاح الدين

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حافظت اليابان على صدارة دول العالم الأكثر استحواذاً على الديون الحكومية الأميركية بنهاية مارس 2021، بنحو 1.24 تريليون دولار، رغم انخفاضها بنسبة 2.5% مقارنة بحيازتها في مارس 2020.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، واطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، أن الصين جاءت في المركز الثاني عالمياً في حيازة سندات وأذون الخزانة الأميركية بقيمة 1.1 تريليون دولار في مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.08 تريليون دولار في مارس 2020، بانخفاض 1.7%.

وبفارق كبير جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث عالمياً بحيازة قيمتها 443.2 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بانخفاض 5.6% مقارنة بشهر مارس 2020.

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وفي المركز الرابع جاءت ايرلندا بحيازة من السندات والأذون الحكومية الأميركية بلغت 309.8 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 271.6 مليار دولار في الشهر المماثل من العام 2020، بزيادة 14%.

وتصنف السندات والأذون الحكومية الأميركية بأنها أحد الاستثمارات الأكثر أماناً، وتتيح الدخول والخروج بسهولة، وهو ما يوفر السيولة اللازمة للدول عند الحاجة.

وفي المركز الخامس عالمياً جاءت دولة لوكسمبورغ في أوروبا الغربية بحيازة 282.8 مليار دولار في مارس 2021، بارتفاع 15% عن مارس من العام الماضي البالغة فيه 246.1 مليار دولار.

وجاءت البرازيل في المركز السادس بحيازة 255.5 مليار دولار من السندات والأذون الأميركية، بينما جاءت سويسرا في المركز السابع بحيازة قيمتها 254.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021.

وبلغت حيازة بلجيكا من سندات وأذون الخزانة الحكومية الأميركية 235.8 مليار دولار، تحتل بها المركز الثامن عالمياً، واحتلت تايوان المركز التاسع بحيازة 231.5 مليار دولار، وجاءت هونغ كونغ في المركز العاشر بحيازة نحو 227 مليار دولار بنهاية مارس 2021.

وارتفع إجمالي قيمة حيازة الأجانب في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية مارس الماضي بنسبة 1.1% إلى نحو 7.03 تريليون دولار، مقارنة بنحو 6.95 تريليون دولار في مارس 2020.

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