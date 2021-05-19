تغريدات إيلون ماسك تُكبد العملات المشفرة 431 مليار دولار

على عكس التوقعات باستمرار صعود سوق العملات الرقمية، تكبدت السوق خسائر صادمة وقياسية خلال آخر 7 جلسات من التداول، لتقفز خسائر السوق إلى أكثر من 431 مليار دولار بقيادة "بيتكوين" التي هوت بما يقرب من 30% لتواجه خلال هذه الجلسات أكبر موجة خسائر خلال العام الحالي.

في ظل هذه الخسائر تتجه الأنظار إلى شركة "تسلا" الأميركية التي قررت بشكل مفاجئ وقف قبول عملة "بيتكوين" لتسوية مدفوعات مشتريات السيارات الكهربائية. فيما تخضع أكبر منصة للعملات المشفرة لتحقيقات من قبل وزارة العدل الأميركية في جرائم متعلقة بغسيل الأموال والمخالفات الضريبية للحصول على معلومات من الأفراد الذين يهتمون بأعمال المنصة.

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وتشير الأرقام التي جمعتها "العربية.نت" إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية المشفرة تراجعت خلال آخر 7 جلسات من التداول بنسبة 17.4% خاسرة نحو 431.8 مليار دولار، وذلك بعدما هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات من مستوى 2481.9 مليار دولار في تعاملات الأربعاء الماضي إلى نحو 2050.1 مليار دولار في تعاملات اليوم.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، يبدو أن تجار العملات المشفرة أصبحوا رهن كل تصريح يدلي به الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والذي تسببت تغريداته في حدوث تقلبات ضخمة في سعر بتكوين والعملات المشفرة الأخرى على مدار الأسبوع الماضي. ووصل سعر بتكوين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس بعد أن ألمح ماسك إلى أن شركة "تسلا" المملوكة له قد تتوقف عن قبول بتكوين كوسيلة دفع لسياراتها الكهربائية، ليعود للتأرجح في وقت لاحق من ذات اليوم بعد أن زعم ماسك عدم بيع أي من عملة بتكوين التي بحوزته.

جاء هذا في نفس الأسبوع الذي تسبب فيه "ماسك" في تراجع عملة "دوغ كوين" المنافسة لعملة البتكوين، بعد أن وصف العملة المشفرة تلك بأنها "صخب". وأعلن ماسك بعدها بيوم واحد أن شركة "سبيس إكس" المملوكة له ستستخدم عملة "دوجكوين" لتمويل مهمتها إلى القمر في عام 2022، مما دفع العملة الرقمية للارتفاع بمقدار الربع يوم الجمعة الماضية.

على صعيد التداولات، ففيما نزلت "بيتكوين" بنسبة 11.08% خلال الساعات الماضية فقد هوت خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 29.7% إلى مستوى 40125 دولار في تعاملات اليوم. كما هوت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 813.2 مليار دولار.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 14.5% خلال الساعات الماضية مقابل خسائر أسبوعية بنسبة 30.5% ليستقر سعرها عند مستوى 2987 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 395 مليار دولار.

وهوت عملة "بينانس كوين" بنسبة 16.6% خلال الساعات الماضية مقابل خسائر أسبوعية بنسبة 34.8% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 436 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 78.8 مليار دولار.

وفيما ارتفعت عملة "كاردانو" خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 0.14% فقد هوت خلال الساعات الماضية بنسبة 14.7% إلى مستوى 1.77 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 64.8 مليار دولار.

وطالت الخسائر عملة "دوج كوين" التي هوت خلال الساعات الماضية بنسبة 14.5% مقابل خسائر أسبوعية بنسبة 16.2% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 0.421 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 62.1 مليار دولار.