مزاد على مقعد في رحلة للفضاء تكلفته تصل لهذا المستوى وقابلة للزيادة!

أغلقت يوم الأربعاء، المرحلة الأولى من تقديم العطاءات لشركة بلو أوريغن Blue Origin للحصول على مقعد على متن صاروخ نيوشيبرد شبه المداري التابع للشركة والذي يمكن إعادة استخدامه، حيث بلغ أعلى سعر عرض تم تقديمه لها 2.6 مليون دولار، وهو قابل للزيادة.

ومن المقرر إطلاق 3 مراحل من العطاءات الأول الذي تم إغلاقه، وهو مزاد مغلق لا يتم الكشف فيه عن قيمة العطاءات، حيث يمكن لمقدمي العطاءات تقديم "أي مبلغ" للحصول على فرصة الصعود إلى الفضاء.

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فيما ستكون المرحلة الثانية غير المغلقة، من العطاء عبر الإنترنت قيد التنفيذ حالياً وتستمر حتى 10 يونيو، وفقاً لموقع Blue Origin على الويب.

وأفادت وكالة رويترز يوم الأربعاء أن الشركة التي أسسها جيف بيزوس قالت إنها تلقت أكثر من 5200 مقدم عرض من 136 دولة وأن الجولة الثانية بدأت بعرض أولي قيمته 1.4 مليون دولار.

يأتي ذلك، فيما أعلنت شركة رحلات الفضاء أنها ستبدأ في بيع تذاكر New Shepard في نهاية أبريل.

ينتهي المزايدة بمزاد مباشر في 12 يونيو، حيث يتعين على الأطراف رفع حد العطاء الخاص بهم بحلول 10 يونيو في الساعة 5 مساءً، وفقاً لما ذكره موقع " Fox Business"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً للشركة، سيتم التبرع بمبلغ العطاء الفائز لمؤسسة Blue Origin’s Foundation Club for the Future - والتي تقول إنها تساعد في "إلهام الأجيال القادمة لمتابعة الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمساعدة في ابتكار مستقبل الحياة في الفضاء.

سوف يملأ الفائز أحد المقاعد الستة في أول رحلة طيران دون مدارية مأهولة لنيو شيبرد، حيث يسافر على ارتفاع يزيد عن 340.000 قدم.