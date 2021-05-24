هكذا يرسم عمالقة وول ستريت مسار "بيتكوين" والعملات المشفرة

يواجه الاستراتيجيون في وول ستريت مهمة شبه مستحيلة في محاولة تحليل آفاق عملات بيتكوين والرموز المشفرة الأخرى، بعد التقلبات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة للعملات المشفرة.

ويعتقد فريق جي بي مورغان، أنه من السابق لأوانه الإعلان عن نهاية بيع بيتكوين. وفي الوقت نفسه، في تقرير واسع النطاق، أشارت شركة غولدمان ساكس، إلى أن التقلبات الشديدة تعيق جاذبية العملة المشفرة للمستثمرين المؤسسيين. فيما حذرت شركة ميدلي غلوبال أدفيزورز Medley Global Advisors LLC من خطر حدوث تداعيات إذا انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 20000 دولار.

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كتب المحللون الاستراتيجيون في جي بي مورغان يوم الجمعة: "من السابق لأوانه الإعلان عن نهاية الاتجاه الهبوطي الأخير لبيتكوين"، مشيرين جزئياً إلى إشارات الزخم ونقص الشراء في صناديق بيتكوين والعقود الآجلة المنظمة.

يأتي ذلك، فيما انتعشت أكبر عملة مشفرة يوم الاثنين، حيث صعدت بنسبة 9% لتخترق مستوى 37000 دولار بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى من التقلبات الكبيرة.

وعانت العملات المشفرة من مجموعة من الضربات في الأيام الأخيرة، من انتقادات إيلون ماسك لاستخدام بيتكوين للطاقة وبشأن قبولها للمدفوعات، إلى تصعيد الخطاب التنظيمي من الصين.

كما أشارت شخصيات بارزة مثل مارك كوبان إلى الخطر المتمثل في أن يضطر بعض المستثمرين ذوي الرافعة المالية إلى فك مراكزهم، وهو أمر وصفه على تويتر بأنه "الاسترخاء العظيم"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في تقرير متعدد الأجزاء، أشار محللو غولدمان ساكس، بمن فيهم أليسون ناثان وجيفري كوري وزاك باندل وكريستيان مولر غليسمان، إلى مجموعة متنوعة من الاتجاهات. وشمل ذلك قدرة إيثريوم على إصلاح بيتكوين كمخزن للقيمة وتقلبات التشفير التي قد تشكل تحدياً للمشترين المؤسسيين.

كما كتب ماثيو ماكديرموت، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في غولدمان ساكس، أن الشركة تبحث في العروض المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل "الصناديق أو المنتجات المهيكلة التي تشبه الأوراق النقدية".

وبصرف النظر عن الحجم الهائل للتراجع في العملات الافتراضية الأسبوع الماضي - انخفض مؤشر بلومبرغ غالاكسي كريبتو بنسبة 40% تقريباً، وهو أكبر انخفاض منذ الاضطرابات الوبائية في مارس من العام الماضي - جذبت تقلبات الأسعار الهائلة خلال اليوم انتباه المستثمرين أيضاً.

مع ذلك، جادل استراتيجي مشتقات RBC، آمي وو سيلفرمان في مذكرة يوم الأحد، أنه بناء على مقياس العائد المرجح بالمخاطر والمعروف باسم "النسبة الحادة"، كان أداء بيتكوين أفضل من أسهم "تسلا"، وحتى مؤشر SPDR S&P 500 ETF Trust.