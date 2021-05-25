أكثر من نصف قيمة هذه العملات الرقمية تبخرت في أسبوع

تسببت موجة الخسائر الأخيرة التي تطارد سوق العملات الرقمية، في أن تفقد 10 عملات أكثر من 50% من قيمتها خلال تداولات الأسبوع الأخير.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، وفيما نزلت عملة "سولانا" خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 8.4% فقد تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 50.4% إلى نحو 27.14 دولار. فيما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 7.39 مليار دولار.

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وفي المركز الثاني جاءت عملة "تيررا" التي نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة 12.4% مقابل خسائر أسبوعية بنسبة 61.1% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند 6.01 دولار. كما هوت قيمتها السوقية المجمعة إلى 2.401 مليار دولار.

وحلت عملة "إي في إي إكس" في المركز الثالث بعدما تكبدت خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 51.8% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 18%. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2.292 مليار دولار.

وتكبدت عملة "ويفز" التي جاءت بالمركز الرابع، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 13% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 50.1% لتستقر في تداولات اليوم عند مستوى 14.49 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 1.602 مليار دولار.

وجاءت عملة "سوشي" في المركز الخامس بعدما نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة 4.35% مقابل خسائر خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 50.2% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 10.01 دولار. فيما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 1.263 مليار دولار.

وحلت عملة "ريفين" في المركز السادس بعدما نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة تتجاوز 15% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 50.8% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 0.01372 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 1.169 مليار دولار.

وسجلت عملة "نيير" التي حلت في المركز السابع خسائر بنسبة 2.6% خلال الساعات الماضية مقابل خسائر بنسبة 51.9% خلال تداولات الأسبوع الأخير لتصل إلى مستوى 2.94 دولار. ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 1.132 مليار دولار.

في المركز الثامن حلت عملة "أو كي بي" التي تراجعت صعدت خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 54.5% لتستقر في تداولات اليوم عند 13.23 دولار. كما هوت قيمتها السوقية المجمعة إلى 0.795 مليار دولار.

وفيما نزلت عملة "إف تي إم" التي حلت في المركز التاسع، بنسبة 10.9% خلال الساعات الماضية، فقد تراجعت خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 53.88% لتستقر عند مستوى 0.296 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 0.754 مليار دولار.

أخيراً، جاءت عملة "سيلو" في المركز العاشر مع تراجعها خلال الساعات الماضية بنسبة 5.2% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 53% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 2.84 دولار. فيما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 0.644 مليار دولار.