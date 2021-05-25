هواوي تطلق نظام تشغيل جديدا للهواتف في هذا الموعد!

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية إنها ستطلق نظام تشغيل هارموني Harmony الجديد للهواتف الذكية في الثاني من يونيو، في أكبر تحرك لها حتى الآن يهدف إلى التعافي من الأضرار التي لحقت بأعمال الهواتف المحمولة بسبب العقوبات الأميركية.

وسيعني استخدام نظام التشغيل الخاص به أنه لن يعتمد على أندرويد بعد الآن. حيث منعت العقوبات الأميركية غوغل من تقديم الدعم الفني لطرازات هواتف هواوي الجديدة والوصول إلى خدمات Google Mobile Services، وهي مجموعة خدمات المطورين التي تستند إليها معظم تطبيقات أندرويد.

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فيما لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستطلق هواتف ذكية جديدة في نفس الوقت أو ما إذا كانت ستكون هناك تحديثات للهواتف الحالية أو مدى سرعة حدوث عملية التحول، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولن يؤدي نظام HarmonyOS الجديد إلا إلى حد ما للتخفيف من تأثير عقوبات 2019 التي منعت هواوي أيضاً من الوصول إلى التكنولوجيا المهمة ذات الأصل الأميركي، مما أعاق قدرتها على تصميم رقائقها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين.

وبعد أن كانت هواوي أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، احتلت هواوي الآن المرتبة السادسة عالمياً بحصة سوقية تبلغ 4% في الربع الأول.

وجادلت إدارة ترمب السابقة بأن شركة الاتصالات الصينية العملاقة تشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة - وهي تهمة نفتها شركة هواوي.

فيما دعا الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، رن تشنغفي الموظفين هذا الأسبوع إلى "الجرأة على قيادة العالم" في مجال البرمجيات في محاولة للانتقال إلى مجالات الأعمال التي لا يمكن أن تتأثر بالعقوبات الأميركية، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز.

وقالت إن الشركة ستحتاج إلى اتباع نهج "مفتوح المصدر" أكثر في التنمية ويجب أن تحاول جذب المزيد من خبراء البرمجيات من الخارج كجزء من هذا المحور.