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بلتون فايننشال: تحسن أرباح بنوك مصر يعود لتراجع تكوين المخصصات

بنوك مصر

بلتون فايننشال: تحسن أرباح بنوك مصر يعود لتراجع تكوين المخصصات

توقعات بنمو كبير في إقراض الشركات والأفراد في الربعين الثالث والرابع

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دبي - العربية.نت

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أنهت البنوك المصرية المقيدة بالبورصة الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي.

وأظهرت نتائج الأعمال تحسناً واضحاً في الأداء، حيث ارتفعت أرباح أغلب البنوك مع تحسن ملحوظ في محفظة الودائع ومحفظة القروض.

وفي هذا السياق، أوضح محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون فاينانشال أبانوب مجدي، في مقابلة مع "العربية"، أن التحسن في أغلب أرباح البنوك المصرية يعود إلى انخفاض تكوين المخصصات بالربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إلى جانب تحسن الأرباح غير التشغيلية لأغلب البنوك تحت التغطية.

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وردا على سؤال، قال: "لم نشهد في الربع الأول من العام الحالي زيادة قوية بالإقراض مقارنة بالربع الثالث والرابع من العام الماضي".

غير برأيه، فإن هذا الاتجاه سيتغير حيث التوقعات تشير إلى نمو كبير في إقراض الشركات والأفراد في الربعين الثالث والرابع القادمين.

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