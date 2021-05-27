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طرح مرتقب لشركة أميركية تابعة لمبادلة.. تقييمها قد يصل لـ 30 مليار دولار 

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طرح مرتقب لشركة أميركية تابعة لمبادلة.. تقييمها قد يصل لـ 30 مليار دولار 

غلوبال فاوندريز شركة أميركية متخصصة في أشباة الموصلات

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دبي - العربية.نت

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استعانت شركة غلوبال فاوندريز بمورغان ستانلي لطرح أسهمها في طرح عام قد يصل بتقييم شركة أشباه الموصلات الأميركية إلى 30 مليار دولار، وفقاً لما نقلته بلومبرغ عن مصدر مطلع.

وقال المصدر إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن طرح الشركة، كما أن خطط الشركة بشأن بيع أسهمها قد تتغير.

وشركة غلوبال فاوندريز مملوكة لشركة أتيك، وهي مملوكة لشركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبوظبي بالإمارات.

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وكان توماس كولفيلد، الرئيس التنفيذي لدى غلوبال فاوندريز، قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأن الشركة تدرس البدائل الاستراتيجية، وأن الجدول الزمني المحدد لطرح أسهم الشركة في اكتتاب عام أولي "كان دوماً في وقتٍ ما من 2020".

وكانت مبادلة من صناديق الاستثمار السيادية القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الاستفادة من الفرص التي أتيحت خلال العام الماضي بسبب انتقال الاستثمارات من أسواق إلى أسواق أخرى بسبب تفشي "كورونا"، وفقا لبلومبيرغ.

وأضافت أن مبادلة تُجري الآن تجديداً في هيكلها، وترصد رأسمالاً لمضاعفة حجم أصولها إلى نحو نصف تريليون دولار في غضون العقد المقبل في إطار خطة ترمي أن تكون مبادلة واحدة من أكبر صناديق الاستثمار السيادية على مستوى العالم.

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