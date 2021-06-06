ملياردير شهير يهب حياته لدعم "بيتكوين".. ويتعهد بهذا الأمر!

قال الملياردير المؤسس المشارك لشركتي تويتر، وسكوير، جاك دورسي، في مؤتمر بيتكوين 2021، إن "بيتكوين تغير كل شيء على الإطلاق". "لا أعتقد أن هناك أي شيء أكثر أهمية في حياتي للعمل عليه من بيتكوين".

وأضاف أنه لو لم يكن يعمل في شركة سكوير Square أو تويتر، كنت سأعمل على بيتكوين. "وإذا احتاجت بيتكوين إلى مساعدة أكثر من سكوير أو تويتر، فسأتركها من أجل بيتكوين"، لكنه قال "أعتقد أن كلا الشركتين لهما دور تلعبه".

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بالنسبة إلى دورسي، فإن بيتكوين لديها القدرة على إنشاء بنية تحتية مالية جديدة تكون أكثر شمولاً وداعمة للمجتمعات المحرومة.

ويرى دروسي، أنه بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في بلدان مختلفة حول العالم، فإن بيتكوين تمثل وسيلة للحماية من انخفاض قيمة العملة وتسريع عمليات تحويل الأموال العابرة للحدود.

وقال دورسي: "لا أعتقد أن هناك أي شيء أكثر تمكيناً للناس في جميع أنحاء العالم"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلى الرغم من أن العديد من منتقدي بيتكوين لا يوافقونه في هذا الرأي، حيث يطلقون عليها اسم استثمار مضارب ومتقلب ومحفوف بالمخاطر يمكن أن يكون عرضة للاحتيال، إلا أن مجتمعها يرى أن العملة المشفرة هي ذهب رقمي لامركزي وتحوط ضد التضخم.

ويعتقد دورسي أن بيتكوين ستصبح العملة الأصلية للإنترنت، كما قال، "والسبب الوحيد الذي جعل سكوير يتعامل مع بيتكوين هو تحقيق هذه الغاية".

يأتي ذلك، فيما استثمرت شركة الخدمات المالية Square ما يزيد عن 170 مليون دولار في بيتكوين والتي أضيفت إلى ميزانيتها العمومية في فبراير بعد استثمارها لأول مرة في العملة المشفرة في أكتوبر.

كما أعلنت سكوير يوم الجمعة عن دراسة إنشاء محفظة لعملة بيتكوين على منصتها. حيث قال دورسي، "لهذا السبب لا نتعامل مع أي" عملات" أخرى، حيث نركز بشدة على جعل بيتكوين العملة الأصلية للإنترنت".

وقال دورسي: "كل ما يمكنني فعله، وكل ما يمكن لشركتي فعله لجعل بيتكوين في متناول الجميع هو الطريقة التي سأقضي بها بقية حياتي".

يتم تداول بيتكوين حالياً بحوالي 37000 دولار، وفقاً لـ CoinMarketCap، بقيمة سوقية تزيد عن 694 مليار دولار.