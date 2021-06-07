رئيس السوق المفتوح للعربية: نعتزم دخول أسواق جديدة وزيادة أعداد الموظفين

قال رئيس مجلس إدارة السوق المفتوح Opensooq.com، خلدون طبازة إن شركته تسعى إلى استخدام التمويل الجديد الذي حصلت عليه في التوسع بالأسواق التي تتواجد بها، وزيادة فريق العمل من 200 موظف إلى 600 موظف.

وأوضح أن زيادة عدد الموظفين سينعكس على عدة مجالات مثل تطوير التقنية وتطوير خدمة العملاء، وزيادة فريق المبيعات والتسويق، والتوسع في الأسواق المختلفة، والاقتراب من المستخدم على الأرض.

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وأعلنت شركة السوق المفتوح وهي منصة للإعلانات المبوبة مقرها الأردن، عن إغلاق جولة استثمارية جديدة بقيمة 24 مليون دولار لدعم المرحلة المقبلة من النمو.

وقد قاد الجولة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار إحدى الوحدات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة مستثمرين حاليين مثل iMENA Group و FJ Labs.

وأضاف طبازة، في حديثه للعربية أن الشركة حققت نموا في الأرباح خلال آخر 3 سنوات، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيساهم في خلق عوائد جديدة للشركة، بجانب عوائد الإعلانات وبدل إدراج العروض.

وأشار إلى أن حجم المشاهدات الشهرية لمنصة الشركة يفوق 2.8 مليار مشاهدة، وهي من أكثر المنصات من فئة الإعلانات المبوبة استخدمات في المنطقة، موضحا أن أكثر من 65 مليون شركة صغيرة أو مستخدم يقومون بعملية بيع أو شراء، تم تنزيل التطبيق أكثر من 45 ألف مرة، وهو ما يجعل الشركة أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة.

وأوضح أن عوائد الشركة نمت بـ 80% في آخر 6 سنوات. وأشار إلى أن الشركة تتواجد في عدد من الأسواق مثل السوق السعودية والمصرية والليبية والعراقية والإماراتية والكويتية.

يذكر أن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تأسس كشركة مساهمة عامة محدودة في الأردن عام 2017 برأس المال 3 مليارات دولار.

وتعتبر صفقة السوق المفتوح من أولى الصفقات في مجال التكنولوجيا من قبل صندوق الاستثمار السعودي الأردني.

وكان أول استثمار رئيسي في الأردن بقيمة 705 ملايين دولار في 2019 بالاشتراك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإنشاء وتطوير وإدارة سكة حديد.

ووافق الصندوق أيضا على عقد بناء مستشفى وجامعة طبية في الأردن مقابل 400 مليون دولار.