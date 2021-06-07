مدير صندوق تحوط بـ7.5 مليار دولار يفضل هذا الأصل على الذهب!

يتوقع كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط SkyBridge Capital، تروي غايسكي، أن يرتفع الذهب إلى مستويات جديدة في العام المقبل، لكن المستثمرين الذين يبحثون عن بدائل للعملة مع ديون عالمية يجب أن يتطلعوا إلى بيتكوين.

وقال غايسكي، الذي يدير صندوق سكاي بريدج، البالغة قيمته 7.5 مليار دولار: "من المرجح أن يرتفع كلاهما حتى مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشتريات الأصول".

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وأضاف: "سنلتزم ببيتكوين والعملات المشفرة لأننا فقط نعتقد أن هناك المزيد من الاتجاه الصعودي". وأوضح أن بيتكوين ستتعرض لتقلبات أكبر مما سيشهده الذهب.

يتتبع المستثمرون تعليقات المركزي الأميركي مع ارتفاع التضخم، واقتراب صانعي السياسة من تقليص مشتريات الأصول الضخمة التي أنقذت الاقتصاد من الاضطرابات الناجمة عن الوباء.

وقد دفع الدعم النقدي الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي، في حين عزز الإنفاق المالي القوي الدين الحكومي. وقد يشكل كلاهما خطراً على قيمة الدولار، مما قد يؤدي إلى تلميع جاذبية البدائل.

وقال غايسكي أيضاً: "جميع بدائل العملات الورقية - التي مرت جميعها بتصحيحات جوهرية حديثة إلى حد ما - في مكان أفضل بكثير الآن للتعامل مع هذا التباطؤ التدريجي في نمو عرض النقود مما كانت عليه، لأنها كانت تحقق ارتفاعات أعلى بعد ارتفاعات عالية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

شهدت كل من بيتكوين والذهب تقلبات كبيرة هذا العام، والتي تكشفت وسط نقاش حول ما إذا كانت العملة المشفرة تجذب الطلب بعيداً عن الذهب. وارتفعت بيتكوين إلى مستوى قياسي بالقرب من 65000 دولار في أبريل، قبل أن تنخفض. فيما تم تداولها مؤخراً حول مستوى 36000 دولار.

في غضون ذلك، اقترب الذهب من الغرق في سوق هابطة في مارس، لكنه عكس مساره ليمحو خسائر منذ عام حتى تاريخه.

وتنقسم البنوك الرائدة في وول ستريت حول المزايا النسبية لهذا الزوج من الأصول، حيث قالت سيتي غروب إن الذهب "يفقد بريقه" أمام العملات المشفرة، في حين أن غولدمان ساكس أوضحت إمكانية تعايش الأصلين معاً.

ووفقاً لغايسكي، فإن الذهب، الذي حقق مستوى قياسياً العام الماضي فوق 2075 دولارا للأوقية، قد اكتسب أرضية واسعة، حيث أنهى الكثير من مخاوف السوق.

وتوقع أن يظل احتمال استمرار الاتجاه الصعودي للذهب مرتفعاً، مع تحقيق مستويات قياسية جديدة العام المقبل.