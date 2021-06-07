مفاجأة.. جيف بيزوس سيطير في أول رحلة فضائية لشركته بلو أوريغين

يعتزم الملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس، الطيران إلى الفضاء في أول رحلة ركاب على متن شركته الفضائية بلو أوريغين Blue Origin، والتي تخطط الشركة لإطلاقها في 20 يوليو.

وقال بيزوس في مقطع فيديو نُشر على حسابه على انستغرام اليوم الاثنين: "أريد أن أذهب في هذه الرحلة لأنه الشيء الذي أردت أن أفعله طوال حياتي"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وسينضم إليه مارك شقيق بيزوس، وكذلك الفائز بالمزاد العلني الذي سيقام على أحد المقاعد، حيث بلغ أعلى عرض 2.8 مليون دولار حتى صباح الاثنين، والذي سيتم إغلاقه في 12 يونيو.

بدوره، قال مارك بيزوس في الفيديو: "لم أكن أتوقع منه حتى أن يقول إنه سيكون على متن الرحلة الأولى". "يا لها من فرصة رائعة، ليس فقط لخوض هذه المغامرة ولكن للقيام بها مع أعز أصدقائي".

يأتي ذلك، فيما قام صاروخ نيو شيبرد الذي سيحمل الطاقم بـ 12 رحلة تجريبية ناجحة بدون ركاب على متنها، بما في ذلك واحدة في أبريل في منشأة الشركة في صحراء تكساس.

وتم تصميم صاروخ New Shepard لنقل ما يصل إلى 6 أشخاص في وقت واحد في رحلة عبر حافة الفضاء، مع وصول الكبسولات في الرحلات التجريبية السابقة إلى ارتفاع يزيد عن 340.000 قدم (أو أكثر من 100 كيلومتر). وتحتوي الكبسولة على نوافذ ضخمة لمنح الركاب رؤية بانورامية للفضاء، حيث من المقرر أن تصل مدة الرحلة لبضع دقائق في الفضاء مع انعدام الجاذبية قبل العودة إلى الأرض.

وينطلق الصاروخ عمودياً، مع انفصال الداعم والعودة للهبوط عند منصة خرسانية قريبة. وتتباطأ عودة الكبسولة بفعل مجموعة من المظلات، قبل أن تهبط بهدوء في الصحراء.

وقال بيزوس: "إن رؤية الأرض من الفضاء، هذا يغيرك. إنها مغامرة. إنها مشكلة كبيرة بالنسبة لي".

وأسس بيزوس شركة Blue Origin في عام 2000 ولا يزال يمتلك الشركة بالكامل، ويمولها من خلال مبيعات أسهم أسهمه في أمازون.

والجدير بالذكر أن يوم 20 يوليو سيصادف الذكرى السنوية الـ 52 لهبوط أبولو 11 على سطح القمر.