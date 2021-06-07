.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مفاوضات خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية تدخل مرحلة الحسم

أميركا وبايدن

مفاوضات خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية تدخل مرحلة الحسم

على الرغم من تخفيض قيمتها مرتين الفجوة ما زالت كبيرة مع الجمهوريين

متابع الغاء المتابعة

دبي - شادي الزعيم

نشر في: آخر تحديث:

تبدأ الأسواق الأميركية تداولاتها الأسبوعية اليوم الاثنين، مع توقعات بأن تشهد زخما كبيرا مع بدء اجتماعات الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتصويت على خطة بايدن للبنى التحتية، وصدور بيانات التضخم يوم الخميس المقبل.

وفي وقت تتجه الأنظار نحو مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع، وذلك لحسم التصويت على خطة التحفيز الخاصة بالبنى التحتية، يبدو المشهد مغايرا بعض الشيء في نيويورك وتحديدا في وول ستريت، حيث ينتظر مستثمرو أسهم قطاع البنى التحتية أخبارا إيجابية لتعزيز مكاسبهم الكبيرة في الأشهر الماضية.

فمنذ بداية العام، ارتفعت أسهم قطاع الصناعة ومواد البناء بنسبة لامست 20%.

وزيرة التجارة الأميركية تحذر: الهجمات على الشركات "قد تتكثف"  شركات شركات وزيرة التجارة الأميركية تحذر: الهجمات على الشركات "قد تتكثف" 

وتجاوزت مكاسب هذا القطاع، مكاسب مؤشر إس آند بي التي استقرت منذ بداية العام عند 12.5%.

جاء ذلك مع اقتراح الرئيس الأميركي لخطته لدعم البنى التحتية بمبلغ تريليون و700 مليار دولار.

وكان أكبر الرابحين سهم شركة United States Steel Corp لتصنيع الفولاذ، والذي ارتفع بنسبة وصلت إلى 200% منذ بداية العام.

وتجاوزت مكاسب شركة إنتاج الفولاذ Nucor Corp الـ100% في نفس الفترة.

هذه المكاسب الكبيرة تبدو في مهب الريح في حال عدم اعتماد خطة الدعم، ما سيؤدي إلى عملية بيع محمومة بحسب محللي NFJ Investment Group، ويتمثل مكمن القلق بالنسبة للمحللين في كون خطة دعم البنى التحتية تم احتسابها من قبل السوق مقدما بشكل كبير.

وفي حين وافق بايدن مبدئيا على تخفيض قيمة خطته لتلامس التريليون دولار، مازال الفارق بينه وبين ما عرضه الجمهوريون كبيرا، حيث وافقوا على حزمة إنفاق جديدة بـ257 مليار دولار فقط.

من جهة أخرى، يتطلع المستثمرون لبيانات التضخم لشهر مايو الماضي، والتي ستصدر يوم الخميس المقبل. وفي حال صدور نتائج أسوأ من التوقعات، فإن أسواق الأسهم قد تشهد عمليات بيع كبيرة على غرار ما حدث الشهر الماضي، وذلك خوفا من تغيرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبل الأوان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد