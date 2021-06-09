الصين أول دولة تمنح لقاح كورونا للأطفال دون سن الثالثة

وافقت الصين على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لمن لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، بحسب ما أكدته شركة سينوفاك الصينية يوم أمس الثلاثاء، مما يجعلها أول دولة تقدم لقاحاً ضد كورونا للأطفال الصغار.

منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في وسط الصين، تمكنت بكين من السيطرة على تفشي المرض في البلاد، وقدمت أكثر من 777 مليون جرعة لقاح لمواطنيها رغم البداية البطيئة للتطعيمات.

مادة اعلانية

وقال متحدث باسم شركة سينوفاك لوكالة فرانس برس، إن لقاح الشركة حصل على الموافقة لاستخدامه للأطفال، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف المتحدث: "في الأيام الأخيرة، تمت الموافقة على استخدام لقاح سينوفاك في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و17 عاماً".

لكنه لم يؤكد متى سيتمكن الأطفال الصغار من البدء في تلقي اللقاحات، قائلاً إن جدول بدء التطعيم ستقرره لجنة الصحة الوطنية "وفقاً لاحتياجات الصين الحالية للوقاية من الوباء ومكافحته وإمدادات اللقاحات".

وأضاف المتحدث أن الشركة أكملت تجارب المرحلة المبكرة من اللقاح على الأطفال والمراهقين، وستنشر النتائج قريباً في مجلة لانسيت العلمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في) في مطلع الأسبوع، أن مسؤولا في فرقة العمل المعنية بالاستجابة الوبائية التابعة لمجلس الدولة قال إن اللقاحات قد تمت الموافقة على استخدامها للأطفال، وأنه تم إثبات "السلامة والفعالية".

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم شركة سينوفارم الصينية المطور الآخر للقاح كورونا في الصين، إن الخبراء أثبتوا فعالية لقاحها على الأطفال، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كانت تمت الموافقة على استخدامه.

فيما قال مسؤولون صينيون إنهم يهدفون إلى تلقيح 70% من السكان البالغ عددهم 1.41 مليار نسمة بحلول نهاية هذا العام.

وبينما لا توصي منظمة الصحة العالمية حالياً بتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة والاتحاد الأوروبي على لقاح فايزر – بايونتيك لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.