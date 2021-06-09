.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين أول دولة تمنح لقاح كورونا للأطفال دون سن الثالثة

لقاح سينوفاك الصيني
لقاح سينوفاك الصيني
لقاح كورونا

الصين أول دولة تمنح لقاح كورونا للأطفال دون سن الثالثة

بعد أن أثبت "السلامة والفعالية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت الصين على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لمن لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، بحسب ما أكدته شركة سينوفاك الصينية يوم أمس الثلاثاء، مما يجعلها أول دولة تقدم لقاحاً ضد كورونا للأطفال الصغار.

منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في وسط الصين، تمكنت بكين من السيطرة على تفشي المرض في البلاد، وقدمت أكثر من 777 مليون جرعة لقاح لمواطنيها رغم البداية البطيئة للتطعيمات.

وقال متحدث باسم شركة سينوفاك لوكالة فرانس برس، إن لقاح الشركة حصل على الموافقة لاستخدامه للأطفال، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

فايزر تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عاما اقتصاد لقاح كورونا فايزر تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عاما

وأضاف المتحدث: "في الأيام الأخيرة، تمت الموافقة على استخدام لقاح سينوفاك في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و17 عاماً".

لكنه لم يؤكد متى سيتمكن الأطفال الصغار من البدء في تلقي اللقاحات، قائلاً إن جدول بدء التطعيم ستقرره لجنة الصحة الوطنية "وفقاً لاحتياجات الصين الحالية للوقاية من الوباء ومكافحته وإمدادات اللقاحات".

وأضاف المتحدث أن الشركة أكملت تجارب المرحلة المبكرة من اللقاح على الأطفال والمراهقين، وستنشر النتائج قريباً في مجلة لانسيت العلمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في) في مطلع الأسبوع، أن مسؤولا في فرقة العمل المعنية بالاستجابة الوبائية التابعة لمجلس الدولة قال إن اللقاحات قد تمت الموافقة على استخدامها للأطفال، وأنه تم إثبات "السلامة والفعالية".

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم شركة سينوفارم الصينية المطور الآخر للقاح كورونا في الصين، إن الخبراء أثبتوا فعالية لقاحها على الأطفال، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كانت تمت الموافقة على استخدامه.

فيما قال مسؤولون صينيون إنهم يهدفون إلى تلقيح 70% من السكان البالغ عددهم 1.41 مليار نسمة بحلول نهاية هذا العام.

وبينما لا توصي منظمة الصحة العالمية حالياً بتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة والاتحاد الأوروبي على لقاح فايزر – بايونتيك لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
ترودو: دهس عائلة مسلمة بكندا عمداً هجوم إرهابي ترودو: دهس عائلة مسلمة بكندا عمداً هجوم إرهابي
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد