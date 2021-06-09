.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

داماك العقارية تتجه للخروج من سوق دبي المالي

سوق دبي

داماك العقارية تتجه للخروج من سوق دبي المالي

أدرجت الشركة في سوق دبي المالي خلال يناير عام 2015

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أشهر من نفي شركة داماك العقارية وجود أي عرض أو مناقشات مع شركة MAPLE للاستثمار للاستحواذ عليها، قدمت MAPLE، عرضا رسميا للاستحواذ على أكثر من 90% من داماك العقارية لتمهيد الطريق للاستحواذ الكامل وسحب الإدراج.

ينتشر اسم داماك في مختلف أنحاء دبي، من الأبراج الشاهقة إلى المجمعات السكنية، لكن دخولها إلى سوق الأسهم قصة أخرى.

أدرجت الشركة في سوق دبي المالي خلال يناير عام 2015 من دون طرح عام أولي ولكن عن طريق تحويل شهادات إيداع دولية بقيمة 500 مليون دولار إلى أسهم.

عودة قوية للجماهير في بريطانيا مع إعادة فتح دور السينما قصص اقتصادية اقتصاد عودة قوية للجماهير في بريطانيا مع إعادة فتح دور السينما

وأدرج السهم على سعر 2.79 درهم وارتفع ليتجاوز 3.30 درهم في أول أيام تداوله.

الأمور اختلفت بعد ستة أعوام حيث تستعد الشركة لسحب الإدراج لتعود شركة خاصة يملكها حسين سجواني.

وبحسب إعلان على موقع ناسداك دبي قدمت شركة MAPLE للاستثمار المملوكة لسجواني عرضا للاستحواذ على شركة داماك العقارية.

والهدف الأول الاستحواذ على حصة لا تقل عن 90% من أسهم داماك المصدرة.

علما أنها تمتلك أكثر من 88% من داماك بشكل مباشر وغير مباشر، ولإتمام الصفقة تستهدف MAPLE شراء أكثر من 114 مليون سهم في داماك العقارية.

وفي المرحلة التالية ستقدم MAPLE عرضا إجباريا للاستحواذ على كافة الأسهم المتبقية في داماك من صغار المستثمرين مقابل 1.30 درهم للسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما سبب الزيارة المفاجئة لوزيري خارجية وري مصر للسودان؟ ما سبب الزيارة المفاجئة لوزيري خارجية وري مصر للسودان؟
جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل
الأكثر قراءة
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عشرات الفنانين التشكيليين والهواة يشاركون في معرض "اللقطة الواحدة"
عشرات الفنانين التشكيليين والهواة يشاركون في معرض "اللقطة الواحدة"
اكتشف المزيد