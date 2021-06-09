داماك العقارية تتجه للخروج من سوق دبي المالي

بعد أشهر من نفي شركة داماك العقارية وجود أي عرض أو مناقشات مع شركة MAPLE للاستثمار للاستحواذ عليها، قدمت MAPLE، عرضا رسميا للاستحواذ على أكثر من 90% من داماك العقارية لتمهيد الطريق للاستحواذ الكامل وسحب الإدراج.

ينتشر اسم داماك في مختلف أنحاء دبي، من الأبراج الشاهقة إلى المجمعات السكنية، لكن دخولها إلى سوق الأسهم قصة أخرى.

مادة اعلانية

أدرجت الشركة في سوق دبي المالي خلال يناير عام 2015 من دون طرح عام أولي ولكن عن طريق تحويل شهادات إيداع دولية بقيمة 500 مليون دولار إلى أسهم.

وأدرج السهم على سعر 2.79 درهم وارتفع ليتجاوز 3.30 درهم في أول أيام تداوله.

الأمور اختلفت بعد ستة أعوام حيث تستعد الشركة لسحب الإدراج لتعود شركة خاصة يملكها حسين سجواني.

وبحسب إعلان على موقع ناسداك دبي قدمت شركة MAPLE للاستثمار المملوكة لسجواني عرضا للاستحواذ على شركة داماك العقارية.

والهدف الأول الاستحواذ على حصة لا تقل عن 90% من أسهم داماك المصدرة.

علما أنها تمتلك أكثر من 88% من داماك بشكل مباشر وغير مباشر، ولإتمام الصفقة تستهدف MAPLE شراء أكثر من 114 مليون سهم في داماك العقارية.

وفي المرحلة التالية ستقدم MAPLE عرضا إجباريا للاستحواذ على كافة الأسهم المتبقية في داماك من صغار المستثمرين مقابل 1.30 درهم للسهم.