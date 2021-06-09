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وارن بافيت يستثمر 500 مليون دولار في هذه الشركة!

نيوبنك
نيوبنك
وارن بافيت

وارن بافيت يستثمر 500 مليون دولار في هذه الشركة!

نيوبنك يملك حسابات لنحو 40 مليون عميل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت، عن استثمار 500 مليون دولار في الشركة الأم لـ Nubank، وهو بنك رقمي خاص مقره في البرازيل، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء.

وانضم نيوبنك Nubank، الذي تأسس في عام 2013، لأول مرة لقائمة الشركات الـ 50 الأكثر ابتكاراً Disruptor 50، والتي تصنفها شبكة "CNBC" في وقت سابق من هذا العام. وقالت الشركة إن لديها ما يقرب من 40 مليون عميل، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الطرح العام الأولي محتمل ولكن ليس مخططاً له.

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ولا يعد بافيت غريباً عن الاستثمار في الشركات المالية، حيث تشكل البنوك التقليدية وشركات التأمين جزءاً كبيراً من محفظة استثمارات بيركشاير. ومع ذلك، باع بافيت جميع حصصه تقريباً في ويلز فارغو Wells Fargo بحلول نهاية الربع الأول، وفقاً لإيداعات الأوراق المالية.

تغيرت أسهم بيركشاير من الفئة ب بشكل طفيف صباح يوم الثلاثاء بعد الإعلان. فيما ارتفعت الأسهم بنسبة 25% تقريباً منذ بداية العام.

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