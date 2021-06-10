بسبب سوء التنسيق.. ملايين الجرعات من لقاح كورونا على وشك فقدان صلاحيتها

مع انخفاض الطلب على لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، تتراكم جرعات لقاح جونسون آند جونسون غير المستخدمة في البلاد، مع غياب خطة فيدرالية منسقة لإعادة توزيعها والتي تصل إلى مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الجرعات التي سوف تذهب سدى.

ويعود تراكم الجرعات إلى حد كبير لأمر إدارة الغذاء والدواء في أوائل أبريل بإيقاف توزيع لقاح جونسون آند جونسون بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وهو ما أمات الحماس للجرعة الواحدة بعد توقف دام 11 يوماً، وفقاً لمسؤولي الولايات.

مادة اعلانية

قال كبير المسؤولين الطبيين في رابطة مسؤولي الصحة في الولايات والمقاطعات، الدكتور ماركوس بليسيا، إن مسؤولي الولايات يدركون أن الناس في البلدان الأخرى حريصون على الحصول على لقاح جونسون آند جونسون.

وحذر بليسيا من الخوف المتزايد بين أعضاء الرابطة التي يرأسها، قائلاً إن جرعات لقاح جونسون آند جونسون، المرغوبة في العالم النامي، يمكن أن تذهب سدى إذا لم يظهر جهد وطني.

وأضاف: "أعتقد أن الناس يشعرون من الناحية الأخلاقية بأن ثمة بلداناً أخرى بدون لقاحات وفي حالة يرثى لها".

بدوره، قال كبير المستشارين أندي سلافيت يوم الثلاثاء، في إحاطة إعلامية لفريق الاستجابة لـ كوفيد-19 بالبيت الأبيض، إن "جزءاً صغيراً جداً من الجرعات التي تم إرسالها إلى الولايات" معرضة لخطر انتهاء الصلاحية، وفقاً لما ذكرته شبكة "NBC".

تشير أداة تعقب بيانات اللقاحات في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه تم توزيع 21.4 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون منذ أوائل مارس، وأنه تم إعطاء أكثر من النصف بقليل، أو 11.1 مليون جرعة فقط. ومن المقدر أن يكون اللقاح صالحاً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في درجات حرارة مبردة طبيعية، ولمدة عامين إذا تم تجميده.

يأتي ذلك، فيما قال الدكتور كلاي مارش، رئيس استجابة كوفيد-19 في ولاية فرجينيا الغربية، إن الولاية لديها ما بين 20 إلى 25 ألف جرعة تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وقال مارش، نائب الرئيس والعميد التنفيذي لعلوم الصحة في جامعة وست فرجينيا: "نحن نعمل مع مركز السيطرة على الأمراض والبيت الأبيض ووزارة الخارجية لمعرفة ما إذا كانت هناك فائدة في مشاركة هذه اللقاحات مع الآخرين داخل وخارج الولايات المتحدة".

في ولايات مثل أوهايو، يكون تاريخ انتهاء الصلاحية على بعد أسبوعين فقط، حيث أشار مكتب عمدة الولاية مايك ديواين إلى اقتراب موعد انتهاء الصلاحية لـ 200000 جرعة.